Historias del Turismo Carretera: cómo es vivir la pasión por los fierros en familia

El fanatismo está presente en cada una de las familias. Sin embargo, en algunos casos no se cumple con la tradición de padre a hijo. "Estamos bien, la estamos pasando lindo acá con mi hijo, me salió de Ford. Pero bueno, no queda otra, ya le puse el apellido y me encariñé (risas). Somos de acá, de Centenario, es la cuarta vez consecutiva que venimos, siempre presentes", dijo un papá hincha de Chevrolet sonriente con su pequeño al lado.