Turismo Carretera: Benvenuti voló e hizo la pole en Centenario, donde Urcera clasificó sexto

Para Benvenuti no es novedad estar adelante, porque de hecho es uno de los seis pilotos de los 45 que forman parte de la carrera en Centenario que alguna vez ganó en ese circuito. El cariño de la gente, el trabajo de su equipo y su capacidad como piloto confluyen en el circuito neuquino, donde promete ser protagonista y disfruta de lo que más le gusta.

"La verdad que fue una gran vuelta. Los chicos laburaron bárbaro en el auto. Había tenido buenas sensaciones en el auto en los entrenamientos, se trabajó mucho, estábamos probando muchas cosas. Sabíamos que podía funcionar bien. Contento por estar adelante, disfruté de clasificar, estoy feliz . Hace rato que no podía hacerlo y mañana voy a venir por todo", declaró Benvenuti en diálogo con LM tras hacer la pole.

"No había terminado bien el año pasado y no había arrancado bien este año. A veces se acumulan un montón de cosas, en el medio reunir el presupuesto que está muy complejo hoy en día. Y venimos a todas las carreras a luchar, laburar y esforzarse entre carrera y carrera. Esto tiene el automovilismo, a veces hacés todo para lograr las cosas y no se dan. Y cuando se dan lo disfrutas y querés seguir. Mañana quiero llevarme todo o el mejor resultado posible", añadió el piloto neuquino.

"Siempre hay detalles para corregir, pero fue una vuelta prolija", finalizó.

Completó el podio Jonathan Castellano, que con su Dodge arribó a 0.118. Luego: Julián Santero con su Ford y Elio Capraro con el Dodge arribaron cuarto y quinto respectivamente.

José Manuel Urcera tuvo un buen sábado y finalizó sexto en la clasificación con un tiempo de 01:28.078.

"Buen sábado hasta el momento, veremos donde terminamos. El trabajo hasta el momento es bueno así que agradecido a todo el grupo. Mejoramos bastante respecto a Viedma, estamos un paso adelante y hay que seguir mejorando para mañana", declaró Manu apenas terminada su tanda de clasificación.

Urcera está tercero en el campeonato, luego de un buen inicio en El Calafate y la actuación positiva en Viedma.

En Centenario ha tenido más buenas que malas y el rionegrino quiere seguir por ese camino. "Me ha ido relativamente bien los últimos años e intentaremos seguir sumando fuerte como hemos hecho en las dos primeras carreras. Estamos con un buen funcionamiento, si mejoramos un poco vamos a estar mejor mañana para pelear por la carrera", agregó Manu.

Cambiante clasificación del TC en Centenario

Kevin Candela estuvo al frente durante casi todo el proceso hasta que apareció Benvenuti. El resto de la nómina también se fue alterando, en lo que fue una clasificación interesante.

Emilio Spataro fue séptimo con su Ford haciendo un tiempo de 01:28.096, mientras que Nicolás Bonelli, también con Ford, se ubicó octavo con 01:28.172. Noveno clasificó Facundo Chapur con Dodge (01:28.256) y completó el top 10 Valentín Aguirre (Chevrolet) con un tiempo de 01:28.278.

Lautaro De La Iglesia hizo un buen tiempo pero fue superado por algunos pilotos en las últimas tandas y clasificó en el puesto 20 con su Dodge, quedando a 0.758 de Benvenuti. Lautaro necesitará avanzar el domingo para defender el quinto puesto que acarrea en el campeonato.