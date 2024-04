Turismo Carretera en Centenario: arrancan las clasificaciones con un claro favorito

El piloto de Chevrolet busca sus primeros puntos en el campeonato, donde no tuvo un buen comienzo. "En lo particular, las sensaciones no fueron buenas las primeras dos fechas porque no pudimos terminar las dos finales", agregó.

José Manuel Urcera, Lautaro De La Iglesia y Juan Cruz Benvenuti son los tres representantes regionales en la máxima categoría del automovilismo argentino y tiene expectativas de pelear adelante.

Justamente Manu fue tercero en los entrenamientos detrás del escolta Valentín Aguirre. Urcera está en esa misma ubicación en el campeonato, por lo que tiene expectativas de llegar a la victoria y a lo más alto del certamen.

"Siempre es lindo correr como local. Tener la localía en una de las 15 fechas es muy especial, todo el cariño de la gente que durante el año lo tenemos a través del celular, las redes sociales, esta es la carrera que podemos estar juntos. Charlar, sacarnos una foto, el cariño siempre se siente muy bien", dijo Benvenuti, que quedó 16 en los ensayos, a LM.

"Tuvimos buen entrenamiento, tanto el primero como el segundo. Estamos revisando todo, terminando de hacer algunos cambios y me tengo fe para la clasificación. Tenemos un buen potencial, el auto funciona bien. Hay que seguir laburando, esto es una mejora atrás de la otra y no hay que quedarse atrás. Ojalá que podamos funcionar bien, clasificar lo más adelante posible. Creo que podemos dar un salto de calidad y estar entre los de adelante", finalizó el neuquino.

Por su parte, Lautaro De La Iglesia se ubicó 38 en los entrenamientos y buscará mejorar en la clasificación.