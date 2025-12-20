Hito en el boxeo argentino: Kevin Ramírez es el campeón de los pesados del Grand Prix

El boxeo argentino sumó una página memorable con la consagración de Kevin Ramírez como campeón del peso completo en el primer Grand Premio organizado por el Consejo Mundial. La hazaña tuvo múltiples condimentos históricos: no solo se trató de una velada inaugural del certamen, sino que el púgil de 26 años conquistó el título en una categoría superior a la que compite habitualmente y frente a un rival con una diferencia física abrumadora a su favor .

Ramírez, quien fuera del ring trabaja en un mercado de frutas y verduras y también como barrendero, aprovechó una oportunidad tan inesperada como única. A comienzos de este año se sumó al torneo y terminó levantando el Trofeo José Sulaimán, además de embolsar un cheque de 100 mil dólares , tras imponerse por decisión unánime al bosnio Ahmed Krnjic , un rival que llegaba invicto y con claras ventajas en tamaño y potencia.

La pelea definitoria se disputó en Riad, Arabia Saudita, ante jueces que coincidieron en el fallo. Alan Krebs y José Manzur puntuaron el combate 77-75, mientras que Ed Person amplió la diferencia con un 78-74 , todos a favor del argentino. De ese modo, Ramírez selló una victoria incuestionable en las tarjetas y se quedó con el cinturón del Grand Prix.

Habitual competidor del peso crucero, con límite en 90,719 kilos, Ramírez decidió asumir el riesgo de subir al peso completo, donde se encontró con adversarios considerablemente más grandes. En la final, el representante albiceleste registró 91,5 kilos, apenas por encima del límite de su división natural, mientras que Krnjic detuvo la balanza en 122,2 kilos. A esa diferencia de más de 30 kilos se sumó la estatura: el bosnio, con 1,94 metro, lo superaba por unos diez centímetros.

Lejos de intimidarse, el oriundo de Wilde expuso inteligencia, movilidad y fortaleza mental para neutralizar a su oponente. Hermano del ex campeón mundial del peso crucero Víctor Emilio Ramírez, Kevin mostró madurez y temple para manejar los tiempos del combate y llevarse una victoria clara ante un rival de 28 años que sufrió la primera derrota de su carrera profesional, hasta entonces perfecta en ocho presentaciones.

Qué dijo Kevin Ramírez tras su histórico triunfo

La emoción invadió al argentino tras el fallo. “Me siento muy bendecido. Esto es un sueño. Quiero agradecerle a mi familia, a mi equipo. Es un orgullo para mí”, expresó arriba del ring. Luego, abrió una ventana a su costado más íntimo: “Pasé por muchas cosas que nadie sabe. Estuve a punto de colgar los guantes, la estaba pasando mal. Mi hermano me ayudó”. Con la emoción todavía a flor de piel, dejó en claro que este logro no cambia su objetivo de fondo: “Quiero ser campeón mundial en crucero. Ese es mi otro sueño”.

El camino de Ramírez en el torneo fue sólido y progresivo. Llegó al WBC Boxing Grand Prix con un récord profesional de siete triunfos, tres por nocaut, y un empate en ocho peleas disputadas entre agosto de 2022 y octubre de 2024. Debutó con un nocaut en el primer asalto ante el neerlandés Brian Zwart, superó luego por decisión unánime al congoleño Reagan Apanu y accedió a las semifinales tras una ajustada victoria frente al polaco Piotr Lacz, definida por los criterios de desempate del certamen.