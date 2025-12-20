Boxeo: el influencer Jake Paul desafío a un campeón del mundo y le rompieron la mandíbula

El boxeador Anthony Joshua lo noqueó en el sexto round y tras la pelea se constató la grave lesión.

El boxeo internacional entregó una de las imágenes más fuertes del año, El británico Anthony Joshua, ex campeón mundial de peso pesado, noqueó este sábado por la madrugada al influencer estadounidense Jake Paul , quien terminó con una doble fractura en la mandíbula.

Joshua, que además de campeón de peso pesado también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se impuso gracias al knockout obtenido en el sexto round de los ocho que estaban acordados.

La pelea se definió gracias a una potente combinación de Joshua , quien le dio el golpe final a su oponente con un tremendo derechazo que impactó de lleno en la mandíbula de Paul . Solo 15 segundos antes, el influencer devenido en boxeador le había sacado la lengua.

Embed The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Luego del triunfo, Joshua reconoció que “tenemos que reconocerle el mérito a Jake por intentarlo una y otra vez, aunque aclaró: ”Esta noche se enfrentó a un verdadero luchador que lleva 15 meses de descanso".

El posteo de Paul

Jake, por su parte, compartió información en sus redes sociales sobre su estado de salud: “Mandíbula rota. Corazón y huevos intactos. Hora de descansar, recuperarse y volver al peso crucero”.

Luego posteó una imagen de la radiografía de su mandíbula, donde se observan las fuertes lesiones que produjeron los golpes de Joshua: “Doble rotura de mandíbula. Dame a Canelo en 10 días”.

boxeo jale paul madíbula posteo

Su hermano Logan publicó un emotivo mensaje en el que destacó que es “un guerrero absoluto”.

Paul cayó en el sexto round, luego de una serie de golpes del inglés que lo mandaron a la lona. Horas después de la pelea, el influencer reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula, aunque se tomó la situación con humor y bromeó al pedir que le traigan a Canelo Álvarez en 10 días.

Luego de la pelea, su hermano Logan, quien incursionó en la lucha libre, publicó un emotivo posteo en sus redes sociales: “Hermano orgulloso de un guerrero absoluto, se rompió la mandíbula pero no puede quebrar su espíritu”.

Jake Paul había peleado hace poco más de un año con una leyenda como Mike Tyson, aunque este último se presentó en un estado deplorable y el espectáculo fue muy bizarro.

Esta vez, contra un boxeador en actividad, las cosas terminaron con una durísima derrota para Paul.