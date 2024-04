Hockey: Marabunta tiene a la goleadora del Regional Patagónico y sueña con la final

El grupo lo integraron Marabunta, La Barranca Hockey, Puerto Madryn y el Club Estudiantes de Santa Rosa, a quienes derrotaron, 4 a 1, 5 a 3 y 3 a 2. “Nuestra zona fue contra todos equipos de La Pampa y Madryn, dos pampeanos y uno de Madryn, no son rivales habituales. En la otra zona que quedaron todos de Río Negro y Neuquén. Fueron duros, esto de no conocerse tanto le da otro condimento y está bueno también cruzarse con otros equipos”, explicó.

El Regional Patagónico comenzó el jueves y es un torneo relámpago que finaliza el domingo. Esta modalidad requiere de esfuerzo, porque tiene poco descanso y mucho desgaste. “Siempre es exigente, es un torneo corto y jugamos cinco partidos en cuatro días. Por suerte a nosotras nos tocó cargado el primer día y hoy (viernes) solo un partido. Ahora ya descansamos para el partido de las 15 con Independiente de Neuquén”, contó.

Más allá de la cantidad de partidos en pocos días, hay otro factor que hace al desgaste físico de las jugadoras, no solo de Marabunta, si no a todas las que participan del Regional. La cancha de agua de la Ciudad Deportiva es la novedad para el juego. “La cancha de agua no es habitual para ninguna, tanto para nosotras de Río Negro, ni Neuquén, ni La Pampa, ni Madryn. Es una superficie que no abunda acá, es más en arena donde jugamos. Estamos en condiciones iguales para todas”, explicó.

En ese sentido describió que "la cancha de agua es un poco más pesada, te desgasta más que la de arena y es mucho más rápida. Y ese desgaste de que va todo más rápido se va sintiendo, y más al final del segundo día y para el tercer se nota más, pero estamos todas iguales”, agregó.

Este sábado, Marabunta tendrá el último turno de la jornada y saltaran a la cancha a las 15 frente al Rojo Neuquino, que terminó en su zona con cuatro unidades. “Es un rival que conocemos, del mismo torneo que nosotras así que nos conocemos ambos equipos”, afirmó sobre el equipo a enfrentar en la llave de eliminación directa.

La goleadora de Marabunta, del torneo y nutricionista

Aluhé, de 27 años, es la goleadora del torneo y fue una de las piezas claves en el equipo de Raúl Molla en la fase inicial con cinco tantos. “En este torneo estoy como goleadora, metí tres el primer día en el primer partido y dos el segundo. De arrastré de penal y de jugada, una varieté”, dijo entre risas.

Además de ser la gran goleadora del torneo y parte del plantel de Marabunta, Camps tiene su profesión aparte del hockey. Para este torneo, la nutricionista tuvo que acomodar horarios más allá de su jornada doble entre turnos y entrenamientos. “Soy nutricionista y como todo deporte amateur, laburar todo el día y a la noche ponerse los botines e ir a entrenar con lo que queda de energía. En esta etapa entrenamos cuatro días a la semana, normalmente entrenamos tres. Ahora son cuatro de hockey más tres de gimnasio”, concluyó.