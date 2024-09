Increíble: así se quedó Messi plata que no era de él por 5 meses en la Selección

"Yo concentraba con Gino Peruzzi en la Selección. Un día me dice: '¿A vos te pagaron algún premio?'. Le pregunté: '¿No cobraste nada? Dejá que le pregunto a Leo'. Fui a la habitación, le toqué la puerta y le digo: 'Perdoná que te moleste, pero Gino me está diciendo que nunca cobró por las giras internacionales'. Me dice 'Uhhh', abre el cajón y saca un sobre de plata y me lo da: 'Tengo esto guardado hace seis meses y no podía darme cuenta a quién se la tenía que dar. Hice la lista cinco veces y no me saltaba quién era el jugador del que me había olvidado', relató entre risas.