Independiente de Neuquén ganó y Mauricio Villa volvió al gol: "soñamos con el ascenso, nada es imposible"

"Segurola y Habana: fuerte al medio. Por suerte entró y me saqué la mufa un poco, porque venía medio salado", confesó "El Villano" en diálogo con LM sobre la ejecución de la pena máxima, cuando arrancaba el complemento.

A sus 38 años y con un amplio recorrido en el fútbol argentino e incluso en el exterior, Mauri no pierde el hambre de gloria y la ambición de seguir compitiendo.

"Contentos porque venimos de menor a mayor y estamos en buen nivel. Tenemos mucha gente joven que se sumó para este torneo. Esperemos seguir así, es un torneo que lo sabemos jugar, sabemos que es parejo y difícil", dijo, aunque al mismo tiempo señaló que "fuimos superiores a Unión, creo que tendríamos que haber hecho un par de goles más. Nos viene bien para acomodarnos un poco mejor y para ganar confianza, que nos hace falta. Contento por el equipo y por el gol. Estoy jugando de delantero, de 9 de área y tengo que hacer goles".

formación independiente.png Fotos: Omar Novoa

El albirrojo neuquino ya ha jugado una final por el ascenso en esta categoría y una definición patagónica el año pasado. Desde que se disputa el Regional, ha sido claramente el mejor representante de la región. "Independiente a lo largo de los años representó muy bien a Neuquén. Ha llegado a finales, jugó varios años Federal A y este último tiempo hicimos grandes torneos. Nos quedamos en la puerta pero hemos terminado los torneos con la frente en alto, representando al club y a la provincia. Vamos por lo que uno sueña cuando arranca cada torneo, que es el ascenso al Federal. Obviamente que hay que trabajar un montón, pero nada es imposible", indicó Villa.

Varios planteles se han armado con nombres de peso que hacen ruido. Pero el conjunto capitalino siempre está en la pelea. "En la cancha somos once contra once, acá no hay cuestión apellidos, ni de refuerzos de Buenos Aires. Nos ha tocado enfrentarnos con equipos como Rincón y La Amistad, que se han armado con muchos jugadores de jerarquía y les hemos ganado. Hemos llegado a finales y creo que va en cada jugador, en lo que transmite el cuerpo técnico y los referentes de cada equipo", opinó el delantero.

SFP Futbol Independiente vs Union Vecinal (14).JPG Independiente festejó en La Chacra y se quedó con tres puntos vitales. Fotos: Omar Novoa Sebastián Fariña Petersen

Sobre las características del equipo, lo describió como "un grupo que recién se está armando porque hay muchos juveniles de afuera, pero se están integrando muy bien en el plantel. Eso se nota en la cancha. Vamos en busca de lo que tanto queremos estos años. Es complicado, pero hay que ir paso a paso, trabajando con humildad y calladitos. Creo que vamos a dar que hablar".

En el otro duelo, Centenario y Alianza de Cutral Co empataron 1 a 1 por los tantos de Carlos Luque para el local y Kevin Cortez para la visita. Con esa igualdad, ambos suman cinco unidades, en el grupo más parejo de todos. En la penúltima fecha de la etapa clasificatoria, Independiente visitará a Alianza y Vecinal recibirá a Centenario.