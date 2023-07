Independiente perdió en Tucumán con un penal que no fue

Independiente no pudo sacar puntos en Tucumán y sigue en su irregularidad de siempre.

No pasaba mucho en el partido, fruto de los nervios por todo lo que había en juego y la escasa jerarquía de ambos planteles. Iban casi 14' de la etapa inicial cuando Guille anticipó al defensor y después de puntear el balón se dejó caer. El contacto no pareció de ninguna forma para cobrar penal y de hecho el árbitro principal dejó seguir la jugada.

Embed ECHAVARRÍA FUE AL VAR Y HAY PENAL PARA EL DECANO



Tras revisar la jugada, el árbitro vio falta de Ostachuk a Braian Guille y sancionó la pena máxima para Atlético Tucumán ante Independiente.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/npegUrbIqQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 23, 2023

Estigarribia se encargó del remate y con un zurdazo fuerte anotó el único gol de la tarde. Independiente tuvo un poco más la pelota, pero careció de volumen de juego como casi en todos los partidos que disputa.

Hubo varias polémicas además del penal y en el cierre se paró el partido varios minutos por un cruce entre Matías Giménez Rojas y Bruno Bianchi. Después de que el delantero del Rojo tirara un pelotazo al banco local, mientras los suplentes de Atlético demoraban el juego, el defensor del Deca le tiró del pelo a Giménez y ya tenía amarilla. Echeverría lo expulsó correctamente.

La otra que pidieron en el Rojo fue en el primer tiempo, cuando Nicolás Romero estaba amonestado y le fue con todo a Baltasar Barcia. El árbitro no cobró nada.

Embed Nicolás Romero estaba amonestado y le fue con todo a Baltasar Barcia.¿Era para segunda amarilla? #LPFxTNTSports pic.twitter.com/EKqA9kwOgd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 23, 2023

Síntesis

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri , Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Braian Guille; Mateo Coronel, Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez.

Independiente: Rodrigo Rey; Patricio Ostachuk , Cristian Báez, Joaquín Laso, Ayrton Costa, Iván Marcone , Baltasar Barcia, Sergio Ortíz, Martín Sarrafiore, Braian Martínez; Martín Cauteruccio. DT: Ricardo Zielinski.

Gol: PT 19 Marcelo Estigarribia (AT), de penal.

Cambios: ST, antes de comenzar, Matias Giménez por Martín Sarrafiore (I); 18m. Ramiro Ruiz Rodriguez por Braian Guille (AT); 29m. Santiago Salle por Baltasar Barcia (I), Kevin López por Sergio Ortiz (I); 35m. Tomás Rambert por Patricio Ostachuk (I); 42m. Francisco Di Franco por Mateo Acosta (AT), Ignacio Maestro Puch por Marcelo Estigarribia (AT); y 44m. Santiago Hidalgo por Iván Marcone (I).

Incidencia: ST 49 expulsado Bruno Bianchi.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Monumental José Fierro (Tucumán).