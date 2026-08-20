Insólita secuencia en el ascenso argentino: el momento en el que un árbitro expulsó a un vendedor de chipá.

Una escena irreal tuvo lugar este fin de semana en el marco de un partido de una de las tantas ligas del interior que forman parte del extenso mapa futbolístico de la Argentina . La misma, que se hizo rápidamente viral, se produjo durante el partido entre Jorge Gibson Brown y Atlético Posadas , por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Súper Liga Posadeña , cuando un vendedor de chipá apareció dentro del terreno de juego ofreciendo sus productos en pleno desarrollo del encuentro y terminó siendo expulsado por decisión del árbitro.

La escena ocurrió en el estadio Salvador Noziglia, de Villa Urquiza, y rápidamente llamó la atención por lo poco habitual de la situación. Mientras los futbolistas disputaban el partido, el chipacero recorría sectores de la cancha con sus productos, hasta que el juez Octavio Capelli detectó su presencia y decidió intervenir. El árbitro se acercó al vendedor y le indicó que debía abandonar inmediatamente el campo de juego, por lo que el hombre terminó retirándose mientras el encuentro continuaba. La curiosa “expulsión” terminó convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas de la fecha y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

En cuanto a lo deportivo, Jorge Gibson Brown se impuso 1-0 ante Atlético Posadas, con gol de Jorge García a los 42 minutos del primer tiempo. Además, Atlético Posadas terminó con diez jugadores por la expulsión de Luciano Blanco, quien vio la tarjeta roja después de insultar al árbitro.

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Pero el resultado en el campo terminó quedando en un segundo plano por una escena difícil de imaginar en un partido oficial: un vendedor de chipá caminando por el campo de juego hasta ser literalmente “expulsado” por el juez.

El ex jugador al que no dejaron entrar al estadio que lleva su nombre

Una situación insólita se vivió en el Federal A: el ex futbolista Juan Pablo Francia, ídolo de Sportivo Belgrano de San Francisco, quiso ingresar al estadio que lleva su nombre para observar el encuentro ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, y, según contó en redes sociales, le cerraron el portón en la cara.

"Hoy me siento un poco triste. No pude ver a la verde. Me cerraron el portón en la cara", fue lo que publicó en su cuenta de Instagram el ex jugador. El posteo generó una fuerte repercusión en redes sociales, con muchos medios compartiendo la historia. Horas después, tanto Francia como el club emitieron comunicados para explicar la situación y evitar mayor repercusión, manifestando que no hubo un conflicto con la dirigencia, sino que se trato de un malentendido.

¡Insólita situación en Sportivo Belgrano!



Juan Pablo Francia, ídolo del club, denunció que no lo dejaron ingresar al estadio para ver a su equipo.



Lo increíble: ¡la cancha lleva su propio nombre! pic.twitter.com/SGYqSOMYVX — El Inflador (@ElInfladorok) August 18, 2026

El ex jugador, que se retiró en el club cordobés en 2021, utilizó sus redes sociales para publicar la aclaración sobre la situación: "Buenos días... quiero aclarar lo publicado ayer por las malas interpretaciones que se hicieron... en ningún momento nombré al club o alguien en particular... jamás fue mi intención generar algo así sobre un pequeño malentendido ajeno al club y comisión directiva encabezada por Andrés Barovero, con quien tengo una excelente relación".

El club emitió un comunicado en sus redes sociales, que comenzó manifestando que se tomaron su tiempo para explicar lo sucedido, a pesar de que ni bien leyeron las diferentes publicaciones, entendieron que no reflejaba lo que realmente había ocurrido. Con respecto a la explicación, empezaron el mensaje aludiendo a lo publicado por el ex jugador: "La situación fue aclarada por el propio Juan Pablo Francia, quien manifestó personalmente lo sucedido, dejando en claro que no existió ningún tipo de inconveniente ni situación que pudiera afectar el vínculo que lo une con nuestra institución".