Insólito: el partido de Colón se suspendió por incidentes y se completó este martes

Después del precalentamiento, hubo alguna discusión entre jugadores de ambos planteles, en un clima que claramente no fue el mejor en ningún momento de las últimas horas.

Para ir a buscar el empate, el técnico Andrés Yllana hizo varios cambios en la formación, algo que permite el reglamento cuando se suspende un partido de esta manera.

Sin embargo, tras jugarse un tiempo de 6 minutos y otro de 5, la ecuación no cambió y Mitre defendió su victoria, generando además la cuarta derrota consecutiva de Colón en la Primera Nacional.

El elenco dirigido por Andrés Yllana cosechó apenas 21 puntos en 19 fechas y está a once puntos de la zona roja.

Cómo fue la suspensión el lunes por la noche

Los fanáticos del “Sabalero” perdieron la paciencia y rompieron el alambrado, así como también arrojaron pedazos de baldosas ante los jugadores, que tuvieron que ser escudados por dos filas de policías para poder abandonar el campo de juego.

Algunos hinchas de Colón rompieron partes del estadio y arrojaron objetos al campo de juego. Los incidentes obligaron a la suspensión del partido ante Mitre (SdE) que el Sabalero perdía 0-1. Los futbolistas se retiraron escoltados por la policía.

La hinchada del elenco rojinegro ya se había manifestado en contra de la dirigencia de manera pacífica en más de una ocasión, aunque esta vez atentaron contra los representantes de su club.

El árbitro Felipe Viola y los clubes acordaron finalizar el partido este martes con los diez minutos restantes más lo que adicione el juez. Una decisión que no es la primera vez que se toma pero que tampoco es habitual, teniendo en cuenta lo poco que faltaba y que por reglamento se le podían dar por ganados los tres puntos a Mitre.

Embed Otro video de la suspensión del partido entre Colón y Mitre.



El Sabalero PERDIÓ 10 DE LOS ÚLTIMOS 13 PARTIDOS. pic.twitter.com/A2QXlREkzw — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) July 1, 2025

El técnico de Colón se hizo cargo de la situación

"Es difícil trabajar con este contexto en el club, más que nada el escenario del fin de semana. En la semana tenemos un predio muy bueno y podemos trabajar tranquilos. Pero están todos presionados: los dirigentes, los jugadores, nosotros. No es fácil. Pero cuando estás en un club que a tanta gente le importa como sale porque es un club muy grande, hay que saber absorber las presiones. Esto que pasó hoy no se justifica para nada, pero hay que asumir que estamos haciendo una mala campaña. Estamos en un equipo muy importante y hay que asumir toda esa presión que hay por fuera. Por ahí no todos están preparados para podes asumir esa presión", declaró Andrés Yllana.

El resto de la fecha

Durante el sábado, Gimnasia de Jujuy protagonizó la apertura de la fecha 20 con un nuevo triunfo, frente a Talleres de Remedios de Escalada, que le permitió alejarse a cuatro puntos de Chacarita y mantenerse como líder de la zona B, siendo también el equipo con más puntos de la categoría.

El único gol de la tarde lo convirtió el delantero Maximiliano Casa, en el segundo minuto de descuento del complemento, quien se desmarcó sobre el costado derecho del área grande para quedar mano a mano y definió cruzado. En la jugada previa, el árbitro Jorge Broggi no paró el juego tras un choque sufrido por el defensor Nicolás Malvacio, que influyó en la continuidad de la jugada del gol.

Con el triunfo, el “Lobo jujeño” se mantiene en la primera posición del grupo B, con 40 puntos en 20 fechas.

Manteniéndose como líder del grupo A con 36 puntos, y en un partido marcado por el recibimiento a favor de Palestina de su rival, Atlanta igualó con All Boys en un partido que no tuvo goles.

La llegada más clara del partido se dio promediando el segundo tiempo, con un cabezazo del defensor del “Albo” Iván Zafarana, que dio en el palo izquierdo del arquero Francisco Rago.

Además, el partido de Deportivo Madryn – Quilmes fue suspendido por inclemencias climáticas, con una gran nevada durante el mediodía del sábado, mientras que Morón – Gimnasia de Mendoza y Defensores de Belgrano – San Telmo fueron aplazados por la participación del “Lobo mendocino” y el “Dragón” en la Copa Argentina.