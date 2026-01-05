Javier Frana confirmó el equipo de Copa Davis para visitar Corea y hay sorpresas

El capitán del equipo argentino de Tenis, Javier Frana , dio a conocer los convocados que viajarán a Corea del Sur para disputar la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026 . La serie se jugará el 7 y 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan, sobre superficie rápida, y marcará el debut de varios nombres con la camiseta albiceleste en la máxima competencia por equipos.

Por cuestiones de calendario, era sabido que se trababa de una convocatoria especial y en la que podían haber sorpresas. De esta manera, la nómina está integrada por Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Gómez en singles, junto a los especialistas en dobles Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Para Tirante, Trungelliti, Gómez y Andreozzi será la primera experiencia representando a la Argentina en la Copa Davis, en una serie que aparece como una prueba exigente tanto por el contexto deportivo como logístico.

La ausencia de varios apellidos habituales del equipo argentino no pasó inadvertida y el propio Frana explicó los motivos que llevaron a conformar esta lista: “Los cambios de la ITF para este año hizo que el tenis argentino se vea claramente perjudicado porque no es compatible con la gira sudamericana, privando a los jugadores de Copa Davis que participen en Rosario y Buenos Aires y quedar mal preparados para la gira, que es vital para ellos por los puntos que hay en juego y las posibilidades de jugar en su país”, sentenció el capitán.

Ante este escenario, el capitán argentino tuvo que recurrir a jugadores debutantes en el equipo y sumergirse en el ranking ATP para terminar de moldear esta primera convocatoria del 2026.

Los problemas que tuvo Javier Frana para el armado del equipo

El calendario aparece como uno de los principales condicionantes. A diferencia de la temporada anterior, la primera ronda de los Qualifiers 2026 se disputa una semana más tarde que en 2025, lo que provoca una superposición directa con dos torneos clave del calendario nacional: el Challenger 125 de Rosario y el inicio del ATP 250 del Argentina Open. Ambos certámenes forman parte del arranque de la gira Sudamericana sobre polvo de ladrillo.

A ese escenario se suma la complejidad del traslado hasta Asia. La delegación nacional deberá afrontar cerca de 40 horas de viaje para llegar a Busan, incluyendo dos vuelos internacionales y un tramo en tren, sin margen para modificar las fechas de competencia debido a la postura inflexible del país anfitrión. Ese combo terminó de influir en la planificación del equipo y en la elección de los convocados.

Pese a las dificultades, Frana se mostró conforme con el grupo seleccionado y remarcó el valor simbólico y deportivo de esta nueva camada. “Nos entusiasma tener cuatro jugadores debutando, que dieron el sí por su generosidad y convicción. Vamos a ir a Corea a dar lo mejor, a entregar todo nuestro talento. Estamos convencidos de que vamos a tener un resultado positivo. Lo vamos a afrontar para demostrar que el tenis argentino es mucho más grande que los 5 mejores del ranking. El tenis argentino estará super bien representado”, concluyó el capitán.