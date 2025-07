Joao Pedro sacó a relucir la "ley del ex" con dos bombazos y Chelsea es finalista

El delantero de 23 años es surgido del Flu, por lo que cumplió con la "ley del ex" y no gritó ninguno de los dos tantos que convirtió con resoluciones espectaculares. Otra particularidad es que fue adquirido durante el MdC a cambio de 70 millones de euros desde el Brighton y había debutado en cuartos contra el Palmeiras.

Embed ¡¡GOLAZO Y LEY DEL EX EN NUEVA JERSEY!! Joao Pedro la clavó en el ángulo y puso el 1-0 del Chelsea ante Fluminense.



Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC en el Plan Premium pic.twitter.com/vlCUJsdHuM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 8, 2025

En esa etapa inicial, el Flu tuvo sus aproximaciones y la más clara fue en los pies de Jhon Arias, cuya definición fue rechazada en la línea por Marc Cucurella. El español fue uno de los mejores de la cancha, tanto en ataque como en defensa.

También hubo un penal que el árbitro Francöis Letexier cobró por mano de Chalobah, pero luego fue llamado desde el VAR por el colombiano Nicolás Gallo y cambió su decisión.

Embed ¿Y ESTO? ¿Era penal para Fluminense por esta mano de Chalobah? pic.twitter.com/zngieGmBMw — SportsCenter (@SC_ESPN) July 8, 2025

De todas formas, la superioridad de Chelsea fue marcada, con Enzo siendo capitán y líder futbolístico del equipo, algo que ya es costumbre más allá de los resultados que el conjunto inglés obtenga.

Ya en el complemento, cuando los brasileños buscaban la igualdad y dejaban más espacios, su rival se los hizo pagar carísimo. Con un pase preciso, Fernández encontró a Joao Pedro a campo abierto y el contragolpe terminó con el delantero rompiendo el arco, para anotar el 2 a 0 con una definición inatajable.

Embed ¡OTRA VEZ VOS! CONTRA LETAL DEL CHELSEA Y OTRO GOLAZO DE JOAO PEDRO PARA EL 2-0 ANTE FLUMINENSE.



Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC en el Plan Premium pic.twitter.com/3eRmVfuA5p — SportsCenter (@SC_ESPN) July 8, 2025

En la última media hora, ambos tuvieron posibilidades, pero el resultado ya no se alteró y Chelsea se metió en la final. Preocupa el estado físico del ecuatoriano Moisés Caicedo, que salió con alguna molestia y se esperará por su condición de cara a la definición.

El partido decisivo se disputará el domingo a las 16 de Argentina y el rival del equipo de Maresca saldrá del duelo PSG-Real Madrid que se disputará este miércoles en ese mismo horario.

Síntesis

Fluminense: Fábio; Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos; Guga, Hércules, Facundo Bernal, Renê; Nonato; Jhon Arias y Germán Cano. DT: Renato Portaluppi.

Chelsea: R Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Cole Palmer, Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Christopher Nkunku, João Pedro, Pedro Neto. DT: Enzo Maresca.

Goles: PT 18 João Pedro (C). ST 11 João Pedro (C).

Cambios: ST 9 Everaldo por Cano (F); Keno por Santos (F); 15 Nicolas Jackson por Pedro (C); 21 Yeferson Soteldo por Nonanto (F); 23 Noni Madueke por Neto (C); Reece James por Gusto (C); 25 Lima por Bernal (F); Agustín Canobbio por Hércules (F); 41 Andrey Santos por E. Fernández (C); Kiernan Dewsbury-Hall por Nkunku (C).

Estadio: MetLife Stadium.

Árbitro: François Letexier (Francia).