Joaquín Fernández, presente y promesa del canotaje neuquino

Para el neuquino fue la primera incursión a nivel internacional. Pasó de navegar en aguas del Limay y el río Negro a competir al máximo nivel en el con los mejores palistas del mundo, algo que no se logra todos los días. “Es la primera vez que voy al Mundial. Muy contento con el resultado, pero bueno, uno siempre espera la medalla o un poco más. Pero siempre se aprende y como es la primera experiencia ya queda claro lo que hay que mejorar para el próximo”, comentó.

El juvenil llegó a Metkovic como campeón en K1 Junior en el Campeonato Argentino que se llevó adelante en Concepción del Uruguay. Esta actuación le alcanzó para ganarse un lugar en el seleccionado nacional. En Croacia quedó quinto, siendo un gran resultado para su primera incursión mundialista. “En la competencia uno espera más siempre, se prepara para algo y trata de dar lo mejor. Me planteé una carrera, un estilo, y a la hora de la largada no se me pudo dar lo que había planteado y tuve que resolver con lo que tenía. Se dio así y pude conseguir el quinto puesto”, repasó.

Más allá de la autoexigencia, el palista entiende, pasado los días, que su participación, más allá de la competición y su desempeño en la carrera, está cargada de aprendizaje para una campaña que va en marcha a la profesionalización. “Muchísimo aprendizaje de parte de todo el mundo que siempre apoyó, poniendo un granito para que se dé todo, la verdad que sí, bastante aprendizaje pude tener”, aseguró.

A sus cortos 18 años, la pasión y dedicación por el deporte que recibió de su padre, lo llevó a trabajar duro para alcanzar este gran presente. “Actualmente tengo 18, a los 6 años ya me subí a un bote porque mi papá es profe de canotaje. Tiene en la sangre lo que es el canotaje y bueno, él me hizo que sea apasionado de este deporte”, relató.

Además es parte del Club El Biguá, donde entrena con Federico Vega Suarez, palista español de gran recorrido, campeón de la Regata del Río Negro en 2017 en K2 junto al recordado esloveno Jost Sakrajsek. De hecho, el joven palista también tiene experiencia y recorrido en la regata más larga del mundo. “La corrí en 2022 y 2021, las dos en K2 Junior y conseguí en la primera el tercer puesto y en la segunda el segundo puesto”, recordó.

Si bien faltan unos meses para el comienzo de un nuevo año, en el calendario del 2024 Fernández tiene un compromiso en el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional desde el 16 al 20 octubre. “Ahora me queda en dos semanas el selectivo de pista, que es otra disciplina, ahí en Villa Constitución. Es un clasificatorio para el sudamericano y estoy apuntando para ir ahí, hacer una apuesta a punto y llegar lo mejor posible”, concluyó.

Además de Joaquín Fernández, en el Mundial de Croacia participaron otros neuquinos. Mariano Turner logró un quinto puesto en la categoría KL3, mientras que Keila Muñoz que compitió junto a Candela Velázquez en K2 Senior, finalizando en el puesto 11 su participación.