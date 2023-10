Jorge Almirón y más declaraciones insólitas: "Había mucho viento"

“Cada vez que nos llegaron, fue gol. Yo sentía que estábamos haciendo un muy buen primer tiempo. A los dos minutos nos hacen el gol, lo remontamos. Hacemos tres goles de visitante y perder el partido es duro. Ellos aprovecharon las jugadas que tuvieron. Todo el desgaste fue nuestro. Son cosas que no nos pueden pasar y pasó todo junto” , expresó en conferencia de prensa.

El DT se mostró visiblemente enojado y en la poca autocrítica que hizo la responsabilidad cayó en los defensores y el arquero Javier García, que no tuvieron una buena noche. "Da mucha bronca porque los jugadores hicieron un desgaste enorme, no es fácil convertir tres goles de visitante. Hay que asimilar este golpe rápidamente, mirar para adelante y evaluar que no nos puede pasar recibir cuatro goles", agregó el DT.