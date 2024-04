Jorge Barboza, la historia del neuquino que es campeón sudamericano de tiro

El tiro deportivo no es una una actividad de las más populares, pero tiene sus adeptos en Neuquén y el alto valle rionegrino. Hay grandes deportistas y con logros excelentes como Barboza, que se convirtió en campeón Sudamericano. “Cuando me entregaron la medalla y sonó el himno fue muy lindo. Hay un montón de tiradores que me han llamado y están muy orgullosos”, contó a LM sobre la premiación.

Las modalidades del tiro deportivo

Dentro del tiro deportivo hay muchas disciplinas con diferentes armas y modalidades de competencia, algunas olímpicas y otras no. En el caso de Jorge, practica "Trap Fossa Olímpica", a primera impresión confundida con el "Skeet". Ambas se ven cada cuatro años en los Juegos Olímpicos. "Skeet es otra disciplina, que también es tiro al platillo pero es distinta. Acá, en frente tuyo tenés a 15 robots que lanzan unos platos a 120 km y no sabes en qué dirección va a salir, ni la altura e inclinación, esto es Trap Fossa Olímpica, el skeet es distinto", dijo despejando dudas.

Para el común de la gente que no es asidua al deporte con armas, tanto el Trap como el Skeet constan del tirador que dispara con una escopeta hacia los objetivos. En este caso son platos que al ser impactados se rompen dejando en el aire un polvo de color. “Nosotros utilizamos una escopeta de competición, es como una raqueta para el tenista, así es la escopeta para nosotros”, afirmó.

Hace cinco años Jorge decidió volcarse de lleno a esta disciplina luego de haber incursionado en otras variantes del deporte. "De chico con mi papá siempre salíamos a cazar pero después empecé con el tiro deportivo a los 22 por curiosidad. De ahí en adelante estuve disparando otras modalidades, tuve un párate un tiempo, y en Trap Fosa Olímpica estoy desde el 2019", resumió sobre su carrera deportiva.

A sus 49 años ha tenido un amplio recorrido sumando experiencias a nivel nacional e internacional representando al país. “Hemos tenido varios logros en esta disciplina, estar en el equipo argentino varias veces, haber ido al mundial de Perú e Italia, campeón argentino en 2023 y campeón sudamericano son logros importantes para el valle, fui parte del equipo nacional con varias concentraciones”, repasó.

tiro en accion.jpeg

Sobre su elección hacia el Trap, Jorge indica que la competencia individual es lo que más lo atrapa. "Es la que me gusta, te lleva a superarte cada día más, es una disciplina olímpica donde competís contra vos mismo, contra tus propios promedios. Estoy trabajando con el entrenador Juan Carlos Dasque y la psicóloga Patricia Wightman, somos los tres del equipo", sostuvo.

La preparación del tirador

El trabajo para cosechar logros no es individual, no incluye solo al tirador con su escopeta derribando platillos. Detrás de Jorge hay más profesionales guiándolo para conseguir mejores marcas. “Precisas de una preparación psicológica, trabajamos mucho la concentración, es fundamental al igual que la técnica y eso ayuda muchísimo. Con la psicóloga empezamos a trabajar hace dos o tres años por sugerencia del entrenador, la misma que tuvo él cuando fue tirador. Es un aporte importante la psicología, no solo es técnica”, dijo.

La familia respalda a Jorge por fuera del deporte y además tiene su propio negocio alejado de los polígonos. “Tengo un negocio donde hacemos zinguería de techo, trabajos en obras, a eso me dedico. Después tengo a mi familia que es un apoyo fundamental. El apoyo de mi señora es terrible, sin ellos no lo podría realizar. Cuando no estoy, nos ponemos siempre en contacto por teléfono” comentó con alegría.

A raíz de las competencias, los calendarios de torneos y viajes para poder ser parte, Jorge se ausenta varias veces de Neuquén. “Esto demanda mucho tiempo, muchos viajes, muchas horas sin la familia. No estoy en cumpleaños y hay un montón de momentos que me pierdo de ellos”, agregó.

El entrenamiento físico

El tirador es parte de los deportistas del Club Independiente de Neuquén y en sus instalaciones se llevan adelante los entrenamientos formales durante la semana, además de complementarlo con otras actividades. "Las prácticas son en el Club, estamos tirando miércoles, viernes, sábados y domingos 3 o 4 horas. La actividad física es salir a correr dos veces a la semana, pileta una hora tres veces a la semana, además de una o dos sesiones con la psicóloga", contó sobre su preparación.

El hecho de nadar apunta a la resistencia de los brazos y piernas, teniendo en cuenta que la natación es uno de los deportes más completos para los músculos, mientras que correr o trotar mejora la resistencia en la parte respiratoria. "Aparte está el entrenamiento 'en seco' que lo hago en casa, es como si estuviera disparando en el club pero en casa, eso es todos los días una hora u hora y media", sumó.

El tiro deportivo en Neuquén y Río Negro

El tiro deportivo no es de los deportes con mayor visibilidad, a pesar de la existencia de polígonos y campos de tiro en la zona y que ha teniendo grandes representantes en las distintas modalidades. "Hay bastantes tiradores con los que entrenamos juntos en el club, con el mismo entrenador y son los que me acompañan a las competencias. Falta un poco más de difusión, no somos muchos pero hay otra disciplina que se llama hélice, no es Olímpica pero tiene más tiradores”, comentó.

El Rojo neuquino ofrece a la ciudad este deporte poco convencional pero con gran proyección desde la institución. “Se pueden acercar al Club Independiente, es una actividad más que tenemos. Hay básquet, fútbol, hockey y además de todas las demás, el tiro deportivo que es una disciplina que es Olímpica”, invitó Jorge.

En la invitación hecha por el campeón sudamericano, reconoce que las armas pueden llegar a causar temor o rechazo sin analizarlo como parte de los deportes. “Pueden hacerlo tranquilamente, no tiene distinción de edad ni físico, lo puede practicar cualquier persona, es cuestión de acercarse y probar que les va a gustar. No tiene mucha difusión porque el tema de las armas quizá no está bien visto y esto es totalmente deportivo”.

El Trap, al tratarse de una disciplina Olímpica, está en búsqueda de tiradores para trabajar y proyectar nuevos atletas para representar al club, la provincia y buscar lugares en los equipos nacionales. “Le estamos metiendo mucha garra a la parte Olímpica, trayendo gente joven aunque no es un deporte que llame mucho a la gente joven, depende mucho de los padres”, agregó.

Lo próximo para Jorge es buscar un lugar en el mundial que se celebrará en Argentina, además de meterse en un panamericano de Trap. "El año que viene hay otra fecha del mundial en Argentina, esa es otra meta a corto plazo, poder estar en el equipo nacional y en vista tenemos también los Panamericanos", concluyó.