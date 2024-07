José Pekerman contó el secreto mejor guardado de Scaloni

El paso de Pekerman por la selección argentina no solo se destacó por sus logros en el campo, sino también por su visión estratégica. "No podíamos perder a Messi, mi mayor preocupación era ponerle la celeste y blanca", recordó el entrenador sobre el debut del astro argentino. Pekerman organizó un partido con Paraguay en el Estadio de Argentino Juniors, asegurándose de que el primer partido de Messi con la selección se llevara a cabo en un escenario simbólico.

La influencia de Pekerman en el fútbol argentino también se extiende a sus reflexiones sobre el estado del fútbol sudamericano en comparación con el europeo. En respuesta a las recientes declaraciones de Kylian Mbappé, quien menospreció el Mundial ganado por Argentina y la dificultad de la Eurocopa, Pekerman destacó la importancia de defender el fútbol sudamericano. "Tenemos que darnos cuenta que tenemos que defender más a Sudamérica. Afortunadamente hemos roto los cuatro campeonatos seguidos que ganó Europa, era muy necesario porque había pasado mucho tiempo", señaló el entrenador.

Pekerman 2.jpg Pekerman y Lionel Messi

Pekerman se metió en la polémica de Mbappe y la Copa América

Pekerman no solo respondió a Mbappé, sino que también elogió a Lionel Messi por su respuesta contundente a las críticas del delantero francés. "También había dicho que los equipos sudamericanos no tenían no me acuerdo qué, antes del Mundial", recordó Messi, subrayando la importancia de la competencia sudamericana y su rica historia en el fútbol mundial.

El histórico entrenador no solo ha sido un testigo de la evolución del fútbol argentino, sino que ha sido un arquitecto clave en su desarrollo. Su capacidad para identificar talentos, su visión estratégica y su liderazgo han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol argentino. Como mentor de generaciones de futbolistas y entrenadores, su legado continúa inspirando a quienes buscan alcanzar la grandeza en el mundo del fútbol.