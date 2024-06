Juan Lazaneo, goleador de Deportivo Rincón: "Queremos ir por todo"

Después de tres derrotas consecutivas y una fecha de descanso por la no presentación de Sansinena, Deportivo Rincón volvió a la victoria en cancha y mira con optimismo la última parte de la fase regular del Federal A . El equipo de Alejandro Abaurre derrotó 1 a 0 a Círculo Deportivo , en lo que fue la primera victoria del equipo bajo el mando del entrenador que asumió hace un mes.

"Contentos porque volvimos al triunfo. El equipo lo necesitaba, veníamos haciendo buenos partidos pero no podíamos plasmarlo con los tres puntos. Fue bueno ganar de local y hacer el gol para seguir sumando en la confianza personal y del equipo. Lo necesitábamos" , declaró el autor del único tanto, Juan Manuel Lazaneo, a LMN.

El delantero se hizo cargo del penal que el árbitro Marcos Liuzzi sancionó a los 21 minutos del primer tiempo y la mandó a guardar. "Sabía que era importante que fuera gol. Era importante sacar una diferencia en el primer tiempo. Había tenido una chance antes y me lamenté no haberla podido meter. Por suerte después vino el penal y lo pude concretar. El arquero me conocía, jugamos juntos en Deportivo Merlo y tenía que ajustar bastante contra la esquina. Nos quedábamos pateando siempre. Gracias a Dios entró y pudimos sacar la diferencia", confesó.