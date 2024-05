Juan Lazaneo, luego de darle la victoria a Deportivo Rincón: "Esto es de todos"

No es fácil entrar a un partido que ya tiene ritmo y en una categoría tan exigente como el Federal A. Pero el León tiene jugadores con recorrido en el ascenso y en ese sentido las incorporaciones fueron importantes para darle profundidad al plantel. El caso de Lazaneo es una muestra de ello: "Me tocó entrar y los que están en el banco tienen que ser solución. Muchas veces lo son y esta vez me tocó a mi. Pero contento por el trabajo del grupo, esto es de todos, vamos a seguir intentando meterle", subrayó.

Deportivo Rincón y lo que viene

Ahora el Federal tendrá tres partidos en poco tiempo. La octava fecha se disputará entre viernes y sábado, la novena irá entresemana y el domingo siguiente comenzará la segunda rueda de la fase regular con el décimo capítulo. En la próxima, Deportivo Rincón visitará a Villa Mitre, después recibirá al puntero Germinal y cuatro días después hará lo propio frente a Sol de Mayo.

"Queremos traernos algo del partido contra Villa Mitre. Sabemos que es un partido importante, nos venimos preparando para eso. Es un torneo muy parejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera y ya quedó demostrado", enfatizó Lazaneo.

"Venimos en crecimiento, afianzándonos defensivamente, tenemos más situaciones de gol arriba. Va a ser un partido intenso en el que ellos van a querer hacerse fuerte en casa. Nosotros vamos a buscar llevarnos algo y si son los tres puntos, muchísimo mejor".

tabla federal a 5 de mayo.jpg

En cuanto a la continuidad del certamen, además de Villa Mitre-Rincón, en la fecha 8 Cipolletti irá contra Germinal en Rawson, mientras que Sol de Mayo será local de Olimpo en Viedma. Kimberley y Sansinena chocará en Mar del Plata, mientras que Santamarina recibirá a Círculo Deportivo.