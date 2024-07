Juan Pablo Varsky teorizó en dónde nació el "antiargentinismo" que hay en los Juegos Olímpicos

“El árbitro, que durante 100 minutos no hizo nada, hace la simulación, la pantomima de voy a chequear cuando es una acción que no es interpretativa, porque no es un offside en el que hay que analizar si hay interferencia. El offside es factual. Amione interviene con el cabezazo y tiene medio pie adelantado. El árbitro no tiene que ver absolutamente nada”, sumó.

“En todo caso, chequear si hubo alguna otra infracción de un equipo u otro, sobre todo el marroquí, por eso se especulaba con una presunta mano tras el remate también dentro del año, una manera que sinceramente yo no veo. Pero no tenía que ir a revisar esa infracción, era cobrar el fuera de juego”, explicó.

Vartsky 1.jpg Juan Pablo Varsky

Los problemas de violencia entre Argentina y los hinchas de Marruecos

“Si eso hubiera ocurrido un minuto después, dos minutos después de la celebración de Medina y de toda la Selección Argentina, nadie habría dicho nada. Yo creo que lo que hoy es evidentemente una sensación anti argentina bastante expandida, si esa, insisto, parte de la población cada vez más numerosa, se habría puesto contenta con la derrota de la Selección. Pero no ocurrió así”, opinó.

“Eso pasó 100 minutos después y encima los jugadores tuvieron que salir a la cancha y disputar dos o tres minutos más. Pero ¿por qué ocurrió esto? Porque los hinchas marroquíes tiraron petardos, lanzaron proyectiles, invadieron el terreno de juego y por eso los futbolistas fueron disparados al vestuario”, agregó Varsky.

“Esa cuestión vinculada con la seguridad casi que no aparece en los análisis y creo que tiene que ver con este sesgo anti argentino que, repito, no existía en diciembre de 2022 más allá de las cuentas RM de Universo que no pasó de lo virtual a lo real y, como les decía, una lógica de excepción de los franceses”, sumó el periodista.

Vartsky 2.jpg Marruecos - Argentina

Varsky habló del antiargentinismo que se ve últimamente

“Pero hoy no, hoy es mayor, hasta incluso una gala de premio FIFA donde Argentina ganó absolutamente todo. Entonces hay un proceso que me interesa analizar y debatir con ustedes, porque hubo silbatina de himno antes del partido Argentina-Marruecos, antes del duelo de Rugby Seven Argentina-Kenia, hasta incluso Santi Gómez Cora se refirió al tema. Hay algo que en diciembre de 2022 no existía y no pasaron cinco años. Hay menos de dos años que han transcurrido entre la consagración de Argentina y de Messi en Qatar y este panorama, insisto, París 2024, Francia”, sumó.

“Veremos cuánto influyó el episodio más reciente de Enzo Fernández con esa canción que habla de Francia y la reacción de los futbolistas franceses. Pero ese es un punto, acaso el más reciente, el más potente”, cerró Juan Pablo Varsky.