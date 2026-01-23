Juan Román Riquelme habló con Flavio Azzaro y reconoció: "Estamos en deuda"

Boca comenzará el Torneo Apertura sin refuerzos y el presidente del Xeneize habló sobre la gestión y el mercado de pases.

Juan Román Riquelme rompió el silencio en el medio del mercado de pases, donde Boca aún no logró cerrar ningún refuerzo, tras algunas complicaciones en la negociación con Ángel Romero y la confirmación de que Fluminense no venderá al colombiano Kevin Serna .

En AZZ , el canal de streaming de Flavio Azzaro , el presidente del Xeneize habló nuevamente de su decisión de meterse en la política del club de la Ribera y finalmente admitió que tanto la dirigencia como los jugadores están en deuda.

“El hincha de Boca sabe que voy a dar todo lo que tengo para que el club esté bien” , explicó Román. "Volví para que haya orden en el club, para ganar titulos, esa es la ilusión que siempre tuve. Nunca voy a usar al club para otra cosa", agregó.

Además, el actual mandatario criticó a la dirigencia de Daniel Angelici: "Nosotros siempre queremos tener un equipo más fuerte. Los señores que estaban antes nos dejaron un club con deuda. De la final de Madrid se vendió a Nandez, Barrios, Benedetto y Balerdi y nos dieron el club con deuda".

A su vez, enalteció las decisiones de los últimos mercados de pases: "Trajimos a Cavani, trajimos a Benedetto. El año pasado trajimos 7 u 8 jugadores de primer nivel. Nos criticaron por traer a Costa y hoy es el mejor central del país. Trajimos a Paredes. Nos tenemos que aguantar que se digan muchas barbaridades".

Sobre la situación actual, agregó: "¿Estamos en duda? Claro que si. Hay jugadores que llegaron hace 1 año y esto es Boca, no es cualquier club. Hay que adaptarse. Nos falta dar ese pasito, quedamos en la puerta. Tenemos que lograr salir campeones. Este año hay que exigirlos al máximo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/azzenstream/status/2014887395485724718&partner=&hide_thread=false "El hincha de Boca sabe que yo voy a dar todo lo que tengo para que el club esté cada vez mejor"#RiquelmeEnAzz pic.twitter.com/t7L2van8Pj — AZZ (@azzenstream) January 24, 2026

Consultado nuevamente sobre si habrá refuerzos, respondió: "A mi lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. Después seguro que quiero mejorar al equipo. Pero hace un tiempo Boca era una maravilla, llegó Paredes, miren que bien que se ve Boca, y por un partido versus Racing ya no se hablo más. No queremos traer por traer".

"Tenemos que tener claro que todo lo que jugamos tenemos que intentar conseguirlo. Este año los jugadores saben que tienen que darle una alegría a la gente y eso es ganar un título", concluyó Román.

Boca debuta en el Torneo Apertura sin un delantero: el problema de las lesiones

Lo que debía ser un debut festivo ante Deportivo Riestra este domingo en el Torneo Apertura se transformó en una verdadera crisis logística para Boca debido a la pérdida de sus tres centrodelanteros.

El entrenador Claudio Úbeda, ratificado en su cargo por el presidente Juan Román Riquelme, tiene un inesperado dolor de cabeza debido a las lesiones de los uruguayos Miguel Merentiel y Edinson Cavani, además de Milton Giménez, por lo que el director técnico deberá improvisar un esquema de "emergencia total", con la posibilidad de que Lucas Janson esté desde el arranque.

La confirmación del desgarro de Miguel Merentiel fue el golpe de gracia para un ataque que ya venía golpeado desde el inicio de la pretemporada. A su vez, su compatriota Edison Cavani sigue sin poder entrenar a la par del grupo por una lumbalgia crónica persistente.

Además Milton Giménez, ex Banfield, se ve afectado por una pubalgia que le impide realizar esfuerzos de alta intensidad. La paradoja es notable: Boca tiene tres goleadores de élite, pero ninguno de ellos puede jugar.

Ante esta realidad, Úbeda pateó el tablero. Sin un referente de área, el equipo apostará al vértigo y la movilidad. El elegido para ocupar el centro del ataque es Janson, quien deberá adaptarse a un rol poco habitual frente a los aguerridos centrales de Riestra.