Juanfer Quintero abrió la puerta para jugar en River: "Se lo expresé a Milito"

No hubo voz oficial ni cláusula firmada, pero era un secreto a voces que Juan Fernando Quintero había dejado Racing con la promesa de, al menos en el corto plazo, no retornar a River. Finalmente, fue el propio jugador quien confirmó que le había dado su palabra a Diego Milito y a Sebastián Saja. "Hicimos un pacto de caballeros", reconoció.

"De alguna otra forma cuando se abre el mercado siempre está el nombre de uno relacionado. Hicimos un pacto de caballeros con Diego, con Sebastián, con la gente de Racing, la verdad que estoy muy agradecido", manifestó en diálogo con ESPN.

Y explicó cómo fue la situación: "Yo se lo expresé a Diego porque él sentía que si me iba a River no le caía muy bien. Yo le dije que no iba a ir a River, por lo menos en ese momento, porque tenía la realidad de mi decisión. Se habló de un pacto de no venir en un determinado tiempo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SportsCenter ESPN (@scespn)

Como se puede ver, Juanfer no aclaró el período de tiempo que debía transcurrir antes de una vuelta al Millonario, y afirmó: "Con el pasar de los días veremos qué pasa. No hace falta que venga a River, tienen un gran equipo, tienen grandes jugadores, y la verdad que como hincha lo disfruto".

La negativa de Juanfer a Racing y su amor por River

image.png

Con un año de contrato por delante, Quintero había forzado su salida de la Academia para volver a su país a estar cerca de su familia por motivos personales. Ante esto, la nueva dirigencia de Racing buscó su continuidad, pero al no poder conseguirla, buscó no tener que pagar el costo político de verlo con otra camiseta en el fútbol argentino.

"Después de 37 años quedar campeón con Racing internacionalmente es algo muy bonito. Uno deja esas huellas, esas historias en el fútbol, pero realmente todo el mundo me conoce por River. Soy hincha de River, viví cosas maravillosas, aparte el entrenador es alguien muy cercano mío, siempre estoy ligado al club", agregó el autor del gol ante Boca por la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu.