Juanfer Quintero cómplice con River y Marcelo Gallardo: "Me quiero retirar ahí"

"Entendí que mi lugar en el mundo fue River: me dio el reconocimiento que no había podido tener después de deambular en algunos clubes de Europa. River me dio ese status como jugador y persona: lo que soy hoy en día se lo debo al club. No es un secreto que es mi casa...", confesó el talentoso zurdo en diálogo con el podcast Enfocados de Perú.