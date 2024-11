Juanfer Quintero reaccionó a las declaraciones de Diego Milito sobre el título de la Sudamericana

La conquista de la Copa Sudamericana 2024, que rompió con 36 años de sequía internacional para Racing, no solo trajo alegrías a los hinchas, sino que también abrió una grieta en el seno político del club, a semanas de las elecciones presidenciales del próximo 15 de diciembre. La disputa entre Víctor Blanco, actual presidente, y Diego Milito, ídolo y candidato opositor, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones del colombiano Juanfer Quintero, figura clave en el equipo dirigido por Gustavo Costas .

En una entrevista con Radio La Red, Milito habló sobre el reciente título internacional de Racing y dejó entrever que el éxito no fue fruto de una planificación estructurada, sino de una serie de circunstancias favorables:

"Racing tiene un gran potencial, pero los campeonatos no deben ser producto de algo casual. Este título llegó porque Gustavo Costas convenció a un grupo extraordinario de jugadores, pero esto no debería ser algo esporádico. Hay que sentar las bases para que el club sea sustentable en el tiempo", señaló el exdelantero.

Quintero 2.jpg Juanfer Quintero

El enojo de Juanfer Quintero contra Diego Milito

Si bien reconoció el mérito de Costas y elogió a Quintero, a quien calificó como "el mejor jugador del fútbol argentino", sus palabras no cayeron bien en el entorno del plantel. En particular, Juanfer no tardó en reaccionar.

Mientras participaba en un stream con Coscu, Juanfer Quintero se enteró en vivo de las declaraciones de Milito, gracias a un mensaje que le enviaron con el recorte de la entrevista. La incomodidad fue evidente cuando escuchó las palabras del ídolo académico. Luego de reproducir el audio, el colombiano, visiblemente molesto, comentó: "Me pareció algo que...", dejando en claro su desacuerdo, aunque sin profundizar en ese momento.

Juanfer 1.jpg El posteo de Juanfer Quintero

Sin embargo, horas después, el mediocampista utilizó sus redes sociales para expresar su postura con contundencia. En una historia de Instagram escribió: "Que nadie, absolutamente nadie, nos quite el mérito... CAUSALIDAD. Las cosas se buscan, se logran y se valoran. Disfruten todos ustedes, los hinchas. Racing, campeón internacional después de muchos años".

Otro tema que genera tensiones es el futuro de Gustavo Costas como entrenador. Milito evitó confirmar su continuidad en caso de ganar las elecciones, lo que generó malestar entre los hinchas y algunos jugadores. Quintero, en diálogo con Coscu, defendió al técnico: "Costas es nuestra bandera. Nuestro líder". El colombiano ha encontrado su mejor nivel bajo la conducción del experimentado DT y no dudó en remarcar su importancia para el grupo. Por otro lado, Milito insistió en la necesidad de construir un proyecto a largo plazo: "No es suficiente con los títulos ocasionales. Hay que estructurar el club para que los logros sean sostenidos en el tiempo".