Juegos Evita: más de 600 jugadores y jugadoras en Cipolletti

Desde muy temprano chicos y chicas de los distintos puntos de Río Negro se hicieron presente en el Estadio Municipal para la apertura de la final provincial y luego disputaron los partidos en el predio de La Amistad. “La verdad que me pone muy contento tener esta cantidad de chicos y ver mucha gente comprometida con este evento que nuclea a todos los jóvenes de la provincia. Vinimos a armar esto y está saliendo todo muy bien”, comentó Sergio Contreras , coordinador de Futbol de los Juegos Evita.

Más de 600 jóvenes entre las categorías sub 14 y sub 16 dejaron sus hogares para competir durante una jornada en la ciudad. En las distintas canchas dispuestas por la organización, jugaron chicos de las seis zonas de la provincia. “Nosotros vamos armando las instancias zonales en cada región y vemos que hay muy buenos equipos. Es atractivo ver a la Sub 14, 16 o mixto, tendremos una competencia muy linda que dará al ganador para ir a Mar del Plata” agregó Contreras.