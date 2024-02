Jugaba en Instituto de Córdoba, se rompió los ligamentos y quiere resurgir en Cipolletti

El joven de 24 años llegó a prueba por algunos días en los cuales los médicos y cuerpo técnico evaluaron su condición física, ya que en octubre de 2022 sufrió la rotura de los ligamentos en su rodilla derecha, lo que hizo que esté muchos meses fuera de la canchas. El objetivo de la institución era descartar que tuviera algún tipo de secuela que le impidiera rendir en alto nivel.

Con el correr de los entrenamientos, el físico respondió bien y está a un paso de poner la firma en el Capataz de la Patagonia. "Si Dios quiere hoy vamos a resolver todo, es algo que me gustaría para ya sentirme tranquilo y estar más que concentrado al máximo en esto", dijo sobre su contrato.

Manuel pasó 13 años en Instituto, hizo todas las inferiores y llegó a disputar varios partidos en la Primera Nacional. Previo a la lesión jugó cuatro enfrentamientos en la segunda división del fútbol argentino. "En B Nacional estuve en varios partidos en el banco y de titular, por suerte pudimos lograr el ascenso en 2022. Me llevo muy lindos recuerdos, hoy estoy acá concentrado, enfocado y dispuesto a aprovechar al cien la oportunidad", comentó.

liendo instituto.png

Su arribo al plantel fue en pleno entrenamiento a doble turno, en las semanas de máxima exigencia para todos los jugadores, con calor, humedad y en distintos terrenos como Cipolletti y la barda neuquina. Sin embargo, Liendo está a gusto y cómodo con las prácticas. "La verdad que era una prueba para mi, pero el cuerpo está aguantando excelente, estoy respondiendo de la mejor manera y cada día que pasa me siento mejor, así que contento por eso. Los compañeros me recibieron muy bien, es un excelente grupo, creo que nos va a ir muy bien", afirmó.

Apenas tenía 22 años cuando sufrió la lesión en un entrenamiento y desde allí tuvo que afrontar un proceso de sanación arduo y largo. Luego de su recuperación Instituto, decidió no renovar su contrato. "Por suerte estuve acompañado de mi familia, mis amigos y seres queridos. La rehabilitación la hice en Córdoba de donde soy. Estuve bien acompañado, poniéndole cabeza, garra y corazón. La verdad hace mucho que me preparo para esta oportunidad así que la voy a aprovechar al máximo", dijo.

Aquellos pilares que fueron fundamentales en su recuperación, hoy festejan la oportunidad que se le dio en el Federal A con Cipo. "Estaban todos re contentos, vieron todos los días lo que luché para superar la lesión y volver a jugar. Estaban igual o más contentos que yo, siempre me apoyan al máximo", relató con emoción.

En cuanto a su llegada a la institución, comentó que "pude ponerme en contacto con Gustavo, hablamos unas dos veces, me gustó mucho lo que me contó del club y del equipo. Me dijo que era un club que buscaba ascender, que iba a pelear y se estaba preparando para eso".

En búsqueda de volver a tener rodaje y alcanzar su mejor nivel, no pensó dos veces la decisión. Viajó y rápidamente se puso a trabajar a la par de sus compañeros. "Además, dijo que era un club que me iba a potenciar al máximo ayudándome a volver a dónde yo creo que merezco estar. Eso fue lo que más me gustó y me hizo tomar la decisión de venir unos días para que me vean y demostrar que estoy apto desde los físico", agregó.

En las prácticas de fútbol se lo puede ver a Liendo con mucha velocidad y rapidez en la toma de decisiones, convirtiéndose en una variante por las bandas para acompañar al centro delantero. "Me gusta más por afuera, como volante o extremo pero nos vamos a adaptar, por supuesto, a lo que pide el técnico, a lo que le sirva al equipo y su funcionamiento. Quiero aportar mi granito de arena para que logremos lo que buscamos todos", explicó sobre su posición.

Esta incursión en el alto valle es la primera después de tantos años en Córdoba para él. Restan días y Liendo quiere ser protagonista con Cipo en el Federal. "Es la primera vez que vengo a la zona. El club, por supuesto, se que es uno de los grandes de la categoría, pero es la primera vez que vengo a Río Negro y acá a Cipolletti y la verdad que me gustó mucho", concluyó.