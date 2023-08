Jugadoras de la región disputarán el campeonato Mundial de Maxibásquet

Viajarán Vanesa Corzo y Yanina Martínez del club Alta Barda; Ana O Connor y Virginia Meriggiola, de la Escuela Municipal de Cipolletti, todas de la categoría +35; Romina López y Analía Juri, ambas +40 de la Asociación Deportiva Centenario y Guillermina Gómez +45 (Pick and Foul). Entre las +50 estarán Verónica Moretti (Pick and Foul): Yolanda Anes y Marisol García (Alta Barda); Mariela Cáceres +50 (Escuela Municipal de Boxeo de Cutral Co); Dalila Castañares +55 (Pick and Foul), Débora Cenzual +55 (EMB Cipolletti) y Liliana Reimondi +65.