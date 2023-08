Lo sentenció: qué dijo Matías Suárez de su futuro en River

Es que Matías Suárez se encuentra ante una encrucijada en su carrera. Por un lado, su deseo es permanecer en River , donde tiene vínculo hasta diciembre; no obstante, su permanencia está supeditada a cómo evolucione la problemática en su rodilla derecha, que lo ha afectado en reiteradas ocasiones. Las recurrentes sinovitis lo dejaron fuera de las canchas por cerca de un mes luego de resentirse durante una práctica previa al enfrentamiento contra Instituto de hace unas semanas, además, no pudo jugar en la derrota con el Inter, y al equipo llegó otro delantero como es Colidio.

Matías Suárez 1.jpg

Es por eso que en una entrevista, el delantero destacó la importancia de su condición física para definir su futuro. "Por ahí se me inflama y se me junta un poco de líquido, que es lo que me hace parar. No es nada grave, sino que tengo que frenar unos días", explicó, aludiendo a los obstáculos que enfrenta por las secuelas de una operación de menisco realizada años atrás.