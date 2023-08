¿River? Qué dijo Almirón de la eliminación del Millonario de la Libertadores

Tras la gran victoria de Boca frente a Nacional por penales, muchos empezaron a comparar el pase del Xeneize a cuarto de final de la Copa Libertadores con el fallido partido de River ante Inter, que no pudo ganar en su propia ronda de penales. Es por eso que una vez terminado el encuentro de su equipo, Jorge Almirón fue consultado por si había visto la derrota de River el día anterior.

Almirón dejó en claro que no pudo seguir el partido de River ya que estaban enfocados en su propio enfrentamiento. “Justo anoche estábamos preparando la charla, así que no lo pude ver. Solamente escuchaba desde lejos. No lo pude ver, estábamos enfocados en lo nuestro", explicó el entrenador, haciendo hincapié en su concentración en el duelo contra Nacional.