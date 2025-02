Jugó en Boca y River, se retiró y sufrió una durísima depresión por eso: "Estuve un año abajo de la cama"

Pero lo que pareciera ser un mundo color de rosas para cualquiera que lo ve desde afuera, a veces para los verdaderos protagonistas la cosa no es tan así, y a muchos les cuesta sobrellevar ese tipo de vida, y más incluso una vez que llegan a la etapa de tener que dejar el deporte profesional y colgar los botines. Eso fue lo que le pasó a un conocido ex jugador que contó la depresión que sufrió en ese momento.

Fernando Gamboa fue uno de ellos. El ex defensor vistió la camiseta del eterno rival entre 1993 y 1994, año en el que fue transferido al "Xeneize". Pero no todas fueron rosas en su carrera, que también lo ubica como símbolo de Newell´s y con paso por la Selección Argentina.

En ese contexto, Gamboa narró algunos episodios difíciles que le tocó afrontar en la etapa final de su carrera como futbolista, tras una lesión que le impidió volver a brillar en el fútbol argentino, después de su exitoso paso en el Grasshoppers de Suiza. No le quedó de otra que emprender su aventura como DT antes de lo que planeaba.

“Yo sufrí cuando deje de jugar a la pelota. Estuve un año y medio debajo de la cama, una depresión galopante. Yo estuve en Suiza, saliendo campeón y jugando la pre-Champions o la UEFA (Europa League) en ese momento", confesó el exdefensor en ESPN.

image.png

"Cuando se terminó mi contrato, me llamó Sergio Batista para Argentinos Juniors y tuve cinco meses buenos, pero después sufrí pubalgia. No tenía manera de darme vuelta a la cama. No me podía mover. Yo me infiltraba casi todos los días a escondidas de mis compañeros. No le conté a los dirigentes, porque yo quería jugar y me daba verguenza no hacerlo”, agregó.

La depresión de Fernando Gamboa por su retiro

“Cuando me recupero, tuve tres posibilidades para jugar el torneo, pero tenía miedo de que esas tres se vayan al descenso. Yo después de 20 años no quería correr el riesgo de terminar mi carrera yéndome al descenso. Entonces, me seguí preparando para que luego de seis meses pueda volver a jugar. Pero ya no hubo más. Sin darme cuenta, un día era jugador de fútbol y al otro día dejé de serlo. La pasé muy mal”, relató Gamboa.

image.png

La experiencia le sirvió cuando incluso se encontró con un caso similar al suyo, pero con uno de sus dirigidos. Gamboa contó que le transmitió su propia experiencia a su futbolista. “Siempre cuento esto. Me pasó en Perú, uno de los jugadores que tuve declaró que estaba en un estado de angustia y depresión muy grande. Tuve infinidades de charlas con él contándole las cosas que me pasaron a mí”, reveló el técnico argentino