Julián Álvarez contó cuando llegó a Madrid la verdad de su apodo: "La Araña"

Julián Álvarez contó porque le dicen la Araña

Desde su etapa en River Plate, club en el cual se formó, al joven delantero argentino se le ha apodado como “La Araña”. Incluso su celebración es alusiva al gesto de Spiderman al lanzar telarañas, durante su presentación con el Atlético el propio Julián explicó el origen de este curioso sobrenombre.

“El nombre de La Araña viene desde muy chico, desde los tres o cuatro años jugando con hermanos y amigos me empezaron a llamar así y toda le gente del pueblo me llamó por Araña, era muy normal para mí. Llegaba el punto que me llamaban Julián y no me daba la vuelta. Ya quedó para siempre, es mi apodo desde muy chico y seguimos con eso”, explicó.

¿Cómo nació el apodo de ARAÑA? ¡Así se lo contó Julián Álvarez a su nuevo club, Atlético de Madrid!



@Atleti pic.twitter.com/oYZE6tHZIa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2024

Además, cuando la entrevistadora le preguntó como preferían que lo llamen, el atacante de apenas 24 años respondió: “Julián o Araña”.

Las palabras de Julián Álvarez tras llegar al Atlético de Madrid

En un anuncio publicado por el club madrileño, Álvarez expresó: “Estoy muy contento e ilusionado de estar aquí. De cómo me han recibido en la ciudad, en el club y tengo las expectativas muy altas. Desde el primer momento recibí muchos mensajes de parte de los hinchas, en el aeropuerto había gente, haciéndome los estudios médicos también, en el estadio… Es muy lindo para un buen arranque. Ahora me toca demostrarlo dentro de la cancha”.

Respecto a los compañeros y conocidos que tiene en el club, y como eso lo ayudó a tomar la decisión, relató: “Griezmann fue de los que más me mandó mensajes, casi todos los días. De Paul también, con Nahuel también hablé estaban muy pendientes. Intentaré dar el máximo para encontrar mi mejor versión como futbolista, para así ayudar al equipo a ganar y dejar al Atlético en lo más alto”.

“Con toda la familia Simeone, con Gianluca compartí en la reserva de River, con Gio en la selección y con Juli en los Juegos. El Cholo me dijo que había tenido al Cholo pequeño, ahora vienes con el más grande. Siempre tuve buena relación con la familia y esperemos que vengan cosas buenas”, completó.