Julián Álvarez contó por qué aceptó ir a los Juegos Olímpicos

La decisión de participar en los Juegos Olímpicos no fue sencilla. El delantero tuvo que negociar con el Manchester City para obtener el permiso necesario. “Me llamó Masche y le dije que sí. Pero tuve que hablar con el club, unos idas y vuelta para que me dejaran ir, hasta que me dejaron”, explicó. Álvarez estará acompañado por Gerónimo Rulli y Nicolás Otamendi como los tres mayores que Javier Mascherano eligió para reforzar el equipo Sub 23 en París.

Julián Álvarez 2.jpg Julián Álvarez

Julián Álvarez reflexionó por la obtención de la Copa América

Julián Álvarez también habló sobre lo que significó para él el reciente triunfo en la Copa América y la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos. “Estoy feliz, mucho, sobre todo porque logramos el objetivo que teníamos y Fide (Ángel Di María) nos deja, pero con otra copa más. Los más grandes, como él, Ota (Nicolás Otamendi) o yo, lo vivimos con especial emoción, con otros compañeros que ya llevan varios torneos y suman su experiencia también, y con una camada de jóvenes que lo dan todo en cada pelota”, expresó con emoción.

El delantero es consciente del esfuerzo que implicará participar en los Juegos Olímpicos y luego regresar a Manchester para la nueva temporada de la Premier League. Sin embargo, su dedicación y pasión por el fútbol lo impulsan a seguir adelante. “Le gané a Brasil en el Maracaná, gané todo. El bicampeonato acá. Creo que era la mejor forma por como se terminó dando”, reflexionó sobre su decisión de unirse al equipo olímpico.