Julián Álvarez intratable: cuántos goles marcó en Europa desde que se fue de River

Julián Álvarez no para de dar sorpresas en Europa y sigue dando que hablar con su gran rendimiento mostrado desde que llegó al fútbol del viejo continente, considerado por muchos el mejor del mundo, tras su paso por River . El cordobés suma estadísticas que lo llevan a ser uno de los mejores jugadores a nivel mundial por el cual actualmente los clubes ponen sus ojos.

Los números de la araña desde que emigró del millonario son digno de admiración y con el paso del tiempo sigue acrecentando su imagen positiva por lo hecho en el Manchester City y lo que está logrando en el Atlético de Madrid donde ya es amado por los hinchas del elenco español que ya disfruta de su efecto. Este sábado Julián fue suplente en el duelo ante Athletic Bilbao pero no fue motivo para que Julián no se destaque: ingresó a los 59 minutos y marcó a los 66 el tanto de la victoria.

atlético de madrid julian alvarez.jpg

La Araña contó por qué se fue del City

Julián Álvarez ya es el conductor de un Atlético de Madrid que es protagonista en el fútbol español como también en el plano internacional, batallando en la Champions League donde deberá a enfrentar el próximo martes a su clásico Real Madrid por los octavos de final. En el Colchonero lo aman, mientras que en el Manchester City extrañan su rendimiento.

En agosto del año pasado el delantero surgido en River llegó al elenco español en agosto del año pasado en medio de críticas por su salida de los citizens, con el marcado estilo de juego de Pep Guardiola, a un equipo de filosofía diferente como el de Diego Simeone. Sin embargo, luego de un arranque cuestionado, Julián paga con goles y actuaciones que son ovacionadas por el Wanda Metropolitano.

Destacado por su humildad forjada por su familia de Calchín, Córdoba y su paso por las inferiores en el millonario, el delantero habló con Infobae y contó cómo se dio su salida del City: "Necesitaba algo. Algo dentro mío me decía que necesitaba un desafío diferente, buscar algo nuevo, un reto diferente en mi carrera".

Julián Álvarez-despedida-portada.jpg

Sumado a esto contó: "Uno por ahí quiere jugar los partidos más importantes. En la final de la Champions no entré, en la semi jugué poco tiempo y ese tipo de partidos sí que me hubiese gustado jugarlos. Un poco por eso pienso en el cambio".

Por otra parte, el delantero se refirió a su relación con Pep Guardiola: "Las últimas conversaciones que tuve con Pep fueron de 'muchas gracias por todo lo que nos diste en dos años. Fueron muchísimos títulos. Nunca hiciste ningún problema, no trajiste ningún ni un quilombo en el club. Nada. Siempre te brindaste al máximo'. Siempre fueron palabras de agradecimiento y mías también hacia el club".