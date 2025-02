Julián Martín, un todoterreno goleador en Independiente de Neuquén

Independiente armó su plantel con jerarquía de Federal A. “Se sumó Manolo (Berra), se sumó Pablo Vergara también, que son dos jugadores con gran trayectoria, con mucha experiencia, la verdad que nos va a servir mucho en lo grupal, hay que tratar de aprovecharlos. Creo que sí que Independiente se armó para pelear los frentes que le toque jugar y estamos trabajando todos los días para eso”, reconoció.

El miércoles, el Rojo derrotó a Petrolero con gol de Berra y se aseguró un lugar en los cruces. Todavía le queda visitar a Pacífico y a Cumbres, pero ya está clasificado.

Su paso por el Federal y la llegada al Rojo

El goleador también llega desde la tercera categoría del futbol argentino. Disputó 15 encuentros con los colores de Rincón y le marcó un gol a Juventud Unida de San Luis en la segunda mitad del año. “Venía de Rincón, de jugar el Federal A. Me llamaron para jugar el Regional, cuando terminó me fui a Mendoza de vacaciones y me volvió a llamar Gustavo (Coronel) para ver si me interesaba volver a Independiente para jugar la Liga. La verdad que hay buena gente, ya conocía el grupo y eso también me entusiasmó para volver”, contó.

Para Julián no es una novedad el futbol neuquino porque ya había disputado el certamen local. “El Federal la verdad que es una buena categoría con otro roce y todo, pero también me tocó jugar Copa Neuquén mientras estuve en Rincón y la verdad hay que tener equipo con muy buen nivel en la liga, es una liga fuerte competitiva y eso está bueno”, aseguró.

El oriundo de Mendoza vive su segundo año en la provincia. Primero arribó a las tierras petroleras y sobre fin de año se instaló en la capital. Para el 2025, volvió a apostar por Neuquén. "Soy de Mendoza, a Neuquén llegué el año pasado recién, nunca había jugado acá. Me gusta la ciudad, es linda y gracias a Dios me tocó un lindo grupo”, valoró.

La comodidad en el Rojo es grande por esa razón el mendocino reafirmó el compromiso con la institución y en la cancha le devuelve la confianza al club con goles. “El año pasado en Independiente y ahora este año también se volvió a formar un grupo lindo, con excelentes personas, así que eso se te hace más llevadero, a eso sumarle que ya estoy acostumbrado a estar lejos de mi casa, así que la verdad que la llevo bastante bien”, concluyó.