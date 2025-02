Julio Vaccari respondió furioso cuando le preguntaron si Independiente le tiene miedo a River

"¿Miedo? Me estás jodiendo. Nosotros queremos jugar ya contra River. A mí siempre me gustó y me motiva más jugar contra los equipos grandes, contra los poderosos, contra los equipos de los millones. Y la verdad que es una motivación extra", respondió sin filtros en conferencia de prensa tras la victoria 2-0 ante Gimnasia LP, que consolidó a su equipo en la cima de la tabla.