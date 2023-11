La AFA convocó a una votación por las Sociedades Anónimas Deportivas

La propuesta no quedó en el aire y los clubes del fútbol argentino salieron a responderle al entonces candidato. Desde los equipos del ascenso, hasta los de primera división e incluso la Liga Profesional de Fútbol publicaron una serie de comunicados en contra, destacando que los clubes son de los socios.

Esta actitud despertó varias disputas en el ámbito político nacional, entre las que se destacó la crítica del ex presidente de la Nación y candidato a vicepresidente de Boca , Mauricio Macri , quien criticó públicamente al presidente de la AFA, Claudio Tapia .

"La AFA ha hecho cosas populistas muy graves como suspender descensos. No existe la meritocracia ni las reglas del juego. Lo que ha hecho Tapia es imperdonable. Todas las Ligas tienen 20 equipos y acá somos más vivos y vamos a 30 equipos. El fútbol va a tener que cambiar”, expresó Macri.

El ex mandatario, ahora encolumnado con el presidente electo Milei, acusa a Tapia de participar de “la campaña del miedo” desde el fútbol a favor de la candidatura de Sergio Massa, derrotado en el balotaje. Otra polémica se dio cuando Lionel Scaloni fue consultado por las SAD, a lo que decidió no responder. El mismo Macri le destacó: “Grande Scaloni, que no se dejó asustar”.

AFA votará la incorporación de las SAD: cuándo y cómo será

Luego de las situaciones que se vivieron en las últimas semanas, la AFA buscaría mandar un nuevo mensaje de poder y alineamiento entre los clubes del fútbol argentino. La propuesta de las SAD será sometida a votación, mediante un plebiscito.

"El próximo jueves 23.11.2023, a la finalización del último Punto a tratar por la Asamblea General Ordinaria, se someterá a votación de los señores Delegados sobre la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al Estatuto Social de la AFA. La votación tendrá el carácter de Plebiscito y su resultado será incorporado al Acta de la Asamblea", dice el comunicado que llegó a los clubes.

La posición de los equipos, luego de los comunicados publicados durante los últimos días, no ha cambiado: se espera un resultado unánime, donde la posibilidad de incorporar las SAD al estatuto sea rechazada, pero de esta forma la AFA buscaría marcar el territorio al nuevo Gobierno.