La AFA inventó un nuevo torneo: quiénes lo juegan y desde cuándo

A pesar de que aún no fue anunciado, ya estaría confirmado la aparición de un nuevo torneo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino

El fútbol argentino no se caracteriza por su estabilidad, por lo que año a año, torneo a torneo (y a veces hasta dentro del mismo campeonato) la AFA suele hacer importantes cambios sobre cantidad de equipos, descensos, ascensos y modalidad de juegos. Sin embargo, nadie esperaba que se creara una nueva categoría.

Es que para sorpresa de todos, en la tarde del jueves se confirmó la creación de una nueva categoría para el fútbol argentino. Aunque la Asociación del Fútbol Argentino aún no lo oficializa, los detalles del Torneo Promocional Amateur ya empiezan a filtrarse, prometiendo un enfoque único y amateur en el deporte.

Chiqui Tapia 1.jpg Chiqui Tapia, presidente de la AFA

La iniciativa surge tras la unificación de las categorías Primera C y Primera D, dejando un espacio vacío para la introducción de un torneo fresco y diferente. Aunque la confirmación oficial aún está pendiente, se espera que el Torneo Promocional Amateur acoja a clubes amateurs junto con aquellos de la Primera D que no opten por el profesionalismo requerido en la fusión con la Primera C.