La amenaza del padre de Oriana Sabatini contra Paulo Dybala para que no juegue en Boca

Paulo Dybala, figura de la Selección Argentina y actual jugador de la Roma, se ha convertido en uno de los nombres más comentados por los hinchas de Boca Juniors en las últimas semanas. Tras la victoria de la Albiceleste sobre Chile, las declaraciones del delantero cordobés en la zona mixta encendieron las especulaciones sobre un posible futuro en el club de la Ribera. Dybala, en lugar de usar la clásica expresión "piel de gallina", dijo: "me puso la piel rara", lo que rápidamente fue interpretado por los hinchas boquenses como una señal de simpatía hacia Boca.

Esta declaración, sumada a la conocida relación de amistad que Dybala tiene con Leandro Paredes, actual mediocampista del club xeneize, avivó los rumores de que el delantero podría vestir la camiseta azul y oro en un futuro. Paredes no tardó en sumarse a la conversación, admitiendo en una entrevista con OLGA que está "volviendo loco" a Dybala para convencerlo de unirse a Boca. “Lo quiero traer conmigo, pero se me va a hacer difícil. Él salió de Instituto y no sé si quiere volver a jugar a Argentina”, reveló Paredes.