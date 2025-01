La anécdota del neuquino Santiago Rostan en uno de los campamentos del Dakar

Uno de los desafíos es atravesar noches sin asistencia del equipo y teniendo que compartir con otros pilotos desconocidos. En una de esas instancias, le ayudó a colegas de China a armar la carpa y la comunicación se dio a medias y generó un momento divertido. "Fue una risa eso porque me pidieron ayuda para armar la carpa, y yo los miraba y les decía, 'están las instrucciones en chino, las hacen ustedes' y ellos me miraban, pero bueno fue un momento gracioso. Al final la armamos todos, así que siempre hay una buena relación. Y uno admira por ahí un poco las otras culturas y es lo que le llama la atención", relató Rostan en diálogo con Mañana de Noticias de CNN Radio.

Compartir con papá

"Ir solo es muy difícil, estamos más de 20 mil kilómetros de casa, son seis vuelos para poder llegar desde Neuquén, imagínate que obviamente uno extraña. Extrañaba escuchar un latino. Allá escuchabas a un chileno, peruano y ya era tu mejor amigo. Uno necesitaba a alguien con la misma esencia, por más que sea de otro país. Estaba con mi papá así que a mí se me hizo, tal vez un poco más fácil que a cualquier piloto que fue solo. A uno le gusta los fierros, a mí me encanta estar ahí con las motos. Es mi pasión y es la que me trasladó mi papá. Poder estar con alguien, sobre todo con un familiar, es muy positivo", valoró.

Al mismo tiempo, agradeció la difusión de su participación en el Dakar y el cariño del público. "La verdad que los medios de Neuquén y la gente ha sido increíble el aliento", destacó.

Saldo positivo en lo deportivo

"Terminamos 29 en la categoría nuestra, el año pasado habíamos terminado a 38, así que adelantamos nueve puestos. En el Dakar se inscriben 700 pilotos de motos y solo admiten 184. Entonces, estar dentro de los 184 mejores del mundo me pone muy feliz, además terminar entre los primeros 30 dentro de esa competencia. Teniendo en cuenta que uno es regional, que uno también labura, que tiene sus responsabilidades, cuando los primeros 15-20 pilotos son pilotos de elite 100% dedicados. El sueño de cualquier piloto de Rally Cross Country es estar bajo una estructura oficial. Siempre cuesta porque lo que falta es tiempo para poder entrenar. Pero bueno, cuando uno trabaja y tiene otras responsabilidades, hay que administrarse muy bien esos tiempos para poder hacerlo lo más profesional posible", explicó sobre las diferencias con otros colegas que tienen más recursos.

El sacrificio para conseguir fondos

Uno de los grandes temas para poder estar en el Dakar tiene que ver con lo económico y en ese sentido el camino recorrido le da a Santiago un plus a la hora de analizar su actuación. "Un Dakar es carísimo y mi primer Dakar me abrió muchas puertas. Todo suma, como lo ha hecho en el 2024 el Sindicato de Petroleros o como lo hizo este 2025 el gobernador Rolando Figueroa, a quien le agradezco, y como a todo el resto de los sponsors que pusieron su granito de arena", destacó.

"De eso no hay que olvidarse porque la verdad que cuesta mucho llegar a donde uno está y no hay que olvidarse nunca de dónde viene, hay que agradecer porque sin ellos yo no podría estar donde estoy", agregó al respecto.

La historia de Rostan llegó a mucha gente por el sacrificio realizado.

"En mi primer Dakar hice un esfuerzo inmenso para poder completarlo, fue tremendo lo que fue la carrera en general. Vendí mi moto, hice una rifa, hice una cantina, vendí choripanes. Cuesta que un sponsor confíe en el trabajo de uno. Es lo más difícil. Pero después de mi primer Dakar, los sponsors ya empezaron a confiar en mi trabajo, de que yo lo hacía lo más profesional posible. Y obviamente eso y los resultados, sobre todo, es lo que abre puertas. Así que es un trabajo no solo mío, sino de mi papá, de mi equipo, de mi psicóloga deportóloga, de mi nutricionista, de mi entrenador físico, de mi mecánico, de mis amigos, de la gente que te hace el aguante cuando tenés que ir a una carrera, mis compañeros de trabajo, cuando uno se va y se quedan a cargo ellos de todo, de lo tuyo. Son un montón de cosas que hay atrás", cerró el neuquino.