La anécdota de Marcos Rojo y sus primeras zapatillas de marca: "Las quería usar para salir"

Marcos Rojo y un recuerdo muy especial

La anécdota se dio en el country de City Bell donde entrenan las distintas categorías de Estudiantes de La Plata.

“Me acuerdo que tenía unas zapatillas de una fábrica en La Plata que hacía cosas truchas, por ejemplo los Botines Puma. Pero no eran Puma, era como la forma… Yo andaba con esas, me las había comprado. Eran las ‘Pluma’, jaja. Jugué en las inferiores, en Quinta con esas y no pasaba nada", comenzó relatando Rojo.

"Cuando subí a Primera, con Sensini, me dicen: ‘El lunes buscá la ropa y empezás a entrenar con Primera’. Lo único que hacíamos era correr alrededor de la cancha. No íbamos a hacer nada con la pelota, entonces iba con las zapatillas negras, que eran horribles. Parecían ortopédicas. Los de Primera se me cagaban de risa. Yo tenía 18 años, no decía ni A, me reía nomás", agregó el defensor que después disputaría dos mundiales con la selección nacional.

"Termina el entrenamiento y me voy a bañar al vestuario de inferiores. Fui a buscar mi bolso, mis cosas para irme y devolver la ropa… Cuando voy, me llamó Diego Galván y me dice: ‘Vení guacho, tomá para entrenar’. Me dio unas zapatillas Nike, eran las mejores que había tenido en mi vida. No las quería usar para entrenar, las quería usar para salir”, cerró Marcos.

Ese mismo pibe, años más tarde anotaría uno de los goles más gritados de la historia de la selección argentina.

Embed ️ "EL GOL A NIGERIA FUE EL QUE MÁS GRITÉ EN MI VIDA"



Marcos Rojo cumple 34 años y, para celebrarlos, revivimos este agónico golazo a las Águilas en Rusia 2018 y su recuerdo de la jugada en un gran #LíberoVs.



️ @Liberotyc @matipelliccioni pic.twitter.com/Hwd9eRRf6B — TyC Sports (@TyCSports) March 20, 2024

El enojo de la hinchada de Estudiantes

Tras su paso por Europa, donde estuvo diez años, Rojo volvió al Pincha a comienzos de 2020, pero pudo jugar muy poco por una lesión y después por la pandemia. Regresó a Inglaterra por una temporada y, ya sin lugar en Manchester United, decidió aceptar la propuesta de Juan Román Riquelme para ser jugador de Boca.

Desde 2021, el zurdo se convirtió en referente del plantel xeneize, situación que enojó mucho a los hinchas de Estudiantes de La Plata, la mayoría de los cuales lo consideran un "traidor" por haber elegido al conjunto azul y oro en lugar del club que lo vio nacer.