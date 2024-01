La apuesta de Cipolletti: el mix de experimentados y juveniles que tienen su chance

Laureano Tello tiene 37 años y volvió a Cipolletti, donde tuvo su paso en la temporada 2014 y se quedó con un gusto agridulce por no poder mostrar lo mejor de su fútbol. "Es la segunda vez que voy a estar en el club, para mi es una revancha y algo muy lindo volver a estar. Con muchas expectativas de lo que va a ser el torneo y con ganas de lograr cosas importantes con el club", declaró a LM el jugador proveniente de Villa Dálmine.

Sobre la mixtura de edades que tiene el grupo declaró que "nos vamos a ir conociendo, hay muchos chicos juveniles y gente experimentada. Ojalá que podamos unir todo eso para armar un lindo grupo y pelear algo importante".

cipolletti laureano tello nota.jpg

Dos de los pibes con los que hay grandes esperanzas son Sebastián Pradena e Ignacio Montero, ambos de 18 años, que vienen de ser "6" y "3" respectivamente en el equipo de Bruno Gorer que fue subcampeón de la Liga Confluencia dos veces seguidas.

"Las sensaciones son increíbles, que hay que aprovechar las oportunidades. Ojalá que sea una buena pretemporada y que nos incorporemos rápido al plantel. El año pasado veníamos entrenando con la primera local. Era uno de nuestros sueños estar acá ", dijo Sebastián.

Por su parte, Ignacio se mostró "muy contento de poder estar acá, es un logro grande. Los técnicos nos venían diciendo que el objetivo principal era que algunos de los chicos llegáramos acá para hacer la pretemporada".

Ambos se han desempeñado como zaguero izquierdo y lateral sobre el mismo perfil. De todas formas, Pradena aclaró: "De central me siento muy cómodo. He jugado de lateral pero mi posición es central izquierdo". Por su parte, Montero dijo que viene jugando desde inferiores en las dos posiciones, aunque como lateral el año pasado hizo nueve goles en la Liga. Seguramente serán variantes para entrenar y, porque no, ganarse su lugar en algún momento del torneo.

cipolletti pradena nota.jpg

Entre los refuerzos también está Yago Piro (29), cuyo padre jugó en Cipolletti hace un par de décadas cuando todavía existía el Argentino A.

"Estoy muy feliz de estar en este club. Con los mejores deseos para este año. Hablé con mi papá y me comentó la grandeza del club, que estuvo una temporada jugando el Argentino A ese año y le fue bien. Estaba muy contento por mi", contó Piro a LM.

"Hay muy buena calidad de grupo, con muchas expectativas. La verdad que es un club para venir muy ilusionado y laburar mucho", agregó el defensor central.