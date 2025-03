Deportes La Mañana Gallardo La burla a Marcelo Gallardo tras la derrota de River frente a Talleres: "Finalmente igualó a Bianchi"

La derrota de River frente a Talleres de Córdoba generó todo tipo de críticas tanto para el Millonario como para Gallardo.







Marcelo Gallardo

River cayó ante Talleres en la final de la Supercopa Internacional y los hinchas de Boca no tardaron en llenar las redes sociales de memes y burlas. El Millonario perdió la posibilidad de sumar un nuevo título en Paraguay frente a un equipo que llegaba con malos resultados y, para colmo, su director técnico, Marcelo Gallardo, quedó en el centro de la polémica tras no recibir la medalla de subcampeón.

La imagen de la delegación de River recibiendo las medallas sin la presencia de su entrenador generó revuelo. En la conferencia de prensa posterior al partido, Gallardo fue consultado al respecto y su respuesta sorprendió: "Eso fue un desenfoque mío, estaba en otra cosa. No me avivé. Cuando ya habían pasado todos los jugadores, ninguno de la organización me dijo, nos quedamos todos ahí, fue un pequeño desenfoque mío en particular", explicó el DT.

Embed #AHORA - Gallardo explicó por qué no fue a recibir la medalla de SUBCAMPEÓN en Paraguay. pic.twitter.com/Ie32W9yQpm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2025 El debate en redes: ¿Gallardo quiso imitar a Bianchi? Sin embargo, esta actitud no pasó desapercibida para los hinchas de Boca, quienes de inmediato la compararon con una situación similar ocurrida hace más de dos décadas. En 2004, cuando Boca perdió la final de la Copa Libertadores ante Once Caldas, Carlos Bianchi también evitó recibir la medalla del segundo puesto, aunque con una justificación muy distinta. En aquel momento, el Virrey dejó una frase que quedó en la historia: "No sabía que al segundo le daban medallas... Como es la primera vez que perdemos".