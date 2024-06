La calentura de Scaloni con un periodista por un WhatsApp que le envió

Todo comenzó cuando Ezequiel Suárez, periodista del diario El Compromiso de Dolores, se presentó para hacer su pregunta. Al escucharlo, Scaloni lo interrumpió: "Vos me escribiste un Whatsapp. ¿Cómo tenés mi número? Ahora que te veo la cara... ¿Quién te pasó mi teléfono?". Sorprendido, Suárez trató de explicar: "Después te digo quién, un amigo en común. Después hablamos". Sin embargo, Scaloni insistió: "No tiene que pasarte el teléfono". El periodista, intentando justificar su acción, replicó: "No contestaste nunca". A lo que el DT se excusó: "Normalmente no contesto, pero con todo respeto".