La confesión de Germán Chiaraviglio, que padece una dura enfermedad

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram. “En breve empiezan los Juegos Olímpicos y me dieron ganas de escribir estas palabras… Luego de ganar mi medalla de plata en los Juegos Panamericanos De Santiago 2023 y vivir uno de los momentos más hermosos de mi vida, comenzó uno de los peores momentos que me tocó vivir ”, comienza diciendo el deportista que representó al país en Beijing 2008 y Río 2016.

Detalles de la enfermedad que padece Chiaraviglio

Los síntomas lo pusieron en alerta y a partir de allí comenzó un proceso muy complejo, sobre todo desde lo mental. “Luego de algunos dolores de cabeza empiezo a consultar y con estudios complementarios me indican que tengo una insuficiencia renal grave! En ese momento se me vino el mundo abajo, los escenarios que venían eran inciertos, complejos, y de repente de sentirme un Atleta fuerte y “sano” pase a sentirme alguien con una patología y débil físicamente (y claro, a partir de ahí también emocionalmente). Como si en un segundo me transformara en otra persona. Todos estos meses fueron muy duros, muchas consultas médicas, conceptos nuevos y una nueva vida intentando entender qué me pasaba, con mil preguntas y dudas”, escribió Chiaraviglio.