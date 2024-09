La confianza de Colapinto tras su histórica actuación en la Fórmula 1: "Puedo andar igual de rápido"

Al término de la contienda, el oriundo de Pilar se mostró feliz por su performance y reconoció que su gesta tiene tintes históricos: "Yo creo que pude controlar muy bien la situación, la verdad es que voy cayendo muy de a poco por lo que acaba de pasar. Estoy contento, pero en especial por el equipo. Es algo que no esperábamos tan rápido. Estoy demostrando que puedo andar igual de rápido que mi compañero gracias a la confianza que pusieron en mí, de ponerme en esta butaca. Todo esto nos ilusiona mucho para el futuro".

De todas formas, el joven de 21 años destacó el trabajo realizado en conjunto con Alex Albon que le permitió a Williams dar un paso adelante: "El auto estaba espectacular, lo dejaron muy bien antes de correr. No pude meter las gomas duras en temperatura, pero seguí tranquilo y cuando empecé a apretar se despertaron las de adelante. Me costaba mucho acelerar hasta que, cuando me dijeron que empuje, cargué un poco más. Sé lo que hicimos y estoy orgulloso".