La contundente respuesta de Rolando Figueroa sobre un futuro estadio en Neuquén

El titular del ejecutivo provincial dio una extensa nota en la que respondió sobre varios temas vinculados al deporte.

A comienzos de junio de este año, el encuentro entre Rolando Figueroa y el presidente de AFA, Claudio Tapia , ilusionó al público futbolero de la región sobre la posible construcción de un estadio en Neuquén capital o sus alrededores para eventos importantes.

Sin embargo, esa idea no avanzó en lo concreto y quedó en stand by.

En una entrevista que le dio al periodista Ezequiel Gesumaría y se compartió a través de Youtube, Figueroa respondió sobre la posibilidad el estadio en el corto o mediano plazo

RF -"Hay muchas necesidades en la provincia. Cuando asumimos legamos a tener 700 aulas trailer. Hoy debemos estár en las 550 y creo que vamos a terminar el año que viene con 200 o 250. Creo que el último año de mi gestión vamos a estar en ejecución para erradicar las escuelas trailer. Faltan hospitales, falta infraestructura en muchos lugares, gas natural"-

EG - "O sea que falta mucho para el estadio"

RF- "No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay un ranking de prioridades y hay que ver dónde el Estado pone los recursos. Hay varias obras que hay que hacer que generan desarrollo, por eso estamos haciendo rutas, porque el impacto no es solo positivo para llegar a un lugar rápidamente, sino que potencia el turismo.

rolo figueroa

Los recursos del Estado

Uno de los temas que más está en cuestionamiento en los últimos años es cómo se administran los fondos públicos y cuáles son esas prioridades que menciona el gobernador.

"Yo creo que la utilización de los fondos públicos es lo que hay que ver. Tenemos que caminar con algunas obras donde el financiamiento privado tiene que participar. Hay obras que prefiero no prometerlas y trabajar eso. Porque también es un impulsor de muchas cosas", aclaró.

"Yo era Secretario de Deportes cuando hicimos el autódromo, que genera economía también. Hay que evaluar bien en qué manera vamos invirtiendo", agregó Figueroa.

Siguiendo la misma línea de razonamiento de su primera respuesta, Rolo ejemplificó: "Si vos me decís, 'dónde vas a poner un peso del Estado?', y, hay chicos en la Cordillera estudiando con 10 grados bajo cero en un tráiler, tenemos que ir equilibrando. Pero no tenemos que perder la mirada de esas cosas (el estadio). Sí la posibilidad de financiamiento de otra manera. Estamos trabajando como se debe, en silencio, sin prometer cosas que uno no sabe cuándo se pueden cumplir".

Acerca de aquella reunión con Tapia, el gobernador le bajó la espuma a aquella foto: "Queremos desarrollar el fútbol como todos los deportes. Para eso tenemos que desarrollar muy bien las bases. No podemos prometer cosas de las que no tenemos certezas".