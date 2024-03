La Corrida de Cipolletti: Joaquín Arbe, el ganador de la edición 38

La Corrida no afloja con el paso de los años. Es una fija entre los eventos deportivos de la región y sigue creciendo en cada edición. Este sábado fueron más de 12 mil personas las que participaron entre el nivel competitivo y familiar. Una vez más, atletas regionales e internacionales engalanaron la competencia, mientras que desde lo social forma parte de la idiosincrasia de Cipolletti desde su creación hace 38 años.

En esa misma distancia, la local Brisa Trecanao hizo 18:30, quedándose con la rama femenina y ratificando su gran momento en la disciplina. Con apenas 16 años es una de las mejores deportistas de la ciudad y promete seguir creciendo. La escoltó Malena Robañera.

brisa trecanao.jpg

La actividad se inició pasadas las 20 desde la calle Pacheco, en inmediaciones a la terminal de ómnibus, recorrieron 4 kilómetros incluyendo las calles Mengelle y Alem, pasando por el Parque Rosauer.

Joaquín Arbe, el ganador de los 10k

Luego, a las 21:30 puntual comenzó la carrera competitiva de 10 Kilómetros. Allí los deportistas de elite y amateurs se midieron en una de las competencias más importantes de la Patagonia.

La rama masculina tuvo un desarrollo cambiante y muy atractivo. Joaquín Arbe, Eulalio Muñoz, el mendocino Ignacio Erario, David Rodríguez, Julián Molina y el peruano José Rojas animaron el pelotón principal en una lucha cuerpo a cuerpo. Cada uno tuvo su momento en el comienzo, pero promediando la carrera Arbe se escapó y empezó consolidar su liderazgo.

El chubutense mantuvo su ritmo y estiró diferencias para adjudicarse una prueba que para él era todo un desafío, ya que suele correr en distancias más largas. Hizo un tiempo de 29:21 y le sacó 10 segundos al escolta "Coco" Muñoz y 14 a Erario, que completaron el podio.

"Esto es una gran fiesta, mucha gente, mucho nivel y el circuito es un lujo. El día acompañó y pude hacer mi mejor marca en 10 kilómetros, así que muy contento", declaró el ganador.

joaquin arbe 2.jpg

"Nos íbamos turnando la punta de la carrera hasta que en el kilómetro 6 me pude acomodar, soltarme y hacer unos cambios de ritmo para probar si me podían seguir. Como vi que no reaccionaban, hice un cambio más largo en el kilómetro siguiente para hacer una diferencia y por suerte pude", explicó sobre el desarrollo de la competencia.

Además, destacó a sus rivales y le dio valor a la victoria. "Había muy buen nivel y haber podido ganar esta carrera, que es una de las mejores del país, me deja muy contento", agregó.

Los cañones de Arbe están puestos en intentar llegar a París 2024."Ahora vuelvo a Esquel para sumar kilómetros para la maratón de La Pampa y buscar mi mejor marca para clasificar a los Juegos Olímpicos", finalizó.

La más rápida de las mujeres fue Jazmín Matos

Un rato después del primer pelotón masculino, cruzó la meta Jazmín Matos Ramírez, que estuvo al frente de la rama femenina desde el comienzo de la competencia. La peruana dominó de punta a punta, pero a mediados de la carrera se le acercó bastante Antonella Guerrero.

jazmin matos peru.jpg

De todas formas, Matos aguantó los intentos de su rival por sobrepasarla y se quedó con la victoria en su primera vez en la región con un tiempo de 34 minutos y 40 segundos. Su escolta, oriunda de la ciudad bonaerense de Melo, llegó 13 segundos después y Lorena Cuello, de Alvear, completó el podio entre las mujeres con un tiempo de 34:58.

"Muy bonita la competencia, con buenas competidoras y me voy feliz. Es la primera vez que vengo acá, me voy contenta, la gente te alienta y te da fuerzas para seguir. Ahora me vuelvo a Perú a seguir entrenando", declaró la ganadora luego de cruzar la línea de llegada.