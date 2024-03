La Corrida de Cipolletti: toda la emoción de los jóvenes que ganaron

Entre las mujeres, la mejor de los 4 kilómetros fue Brisa Trecanao, una joven integrante de la Escuela de Corredores que comienza a destacarse en el país. Corrió dos veces los cuatro kilómetros de la prueba atlética. Y ganó las dos veces. "Me preparo con las chicas de la escuela de atletismo. Me vino a alentar mi familia, pero la gente te ve, no te conoce y te alienta igual, es muy emocionante", contó la ganadora con una sonrisa.