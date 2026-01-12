La cuarta etapa de la Regata del Río Negro tuvo complicaciones para algunos y un bote que se metió en la pelea

La tradicional competencia de canotaje volvió tras el primer descanso y se corrió desde Chimpay a Chelforó.

Este lunes, l a Regata del Río Negro regresó del primer descanso y completó su cuarta etapa con un desafío totalmente distinto al vivido en el Alto Valle. El río llevó a las embarcaciones al Valle Medio, en un tramo de 51 kilómetros que unió Chelforó con Chimpay , un recorrido que no formaba parte de la competencia desde hacía más de 40 años.

El clima acompañó con una jornada calurosa, aunque con momentos de nubosidad que ofrecieron un leve respiro, lejos del sol inclemente de los primeros días. La llegada se produjo en la cuna de Ceferino Namuncurá, donde organizadores y el nutrido grupo que sigue a los palistas por tierra debieron internarse varios kilómetros fuera de la zona urbana para recibir a los botes en la costa.

Las condiciones contrastaron con las etapas iniciales. La ausencia de viento y oleaje elevó considerablemente la exigencia física, ya que cada palada requirió mayor fuerza, lo que generó un desgaste importante. Además, el cauce se mostró más alto y ancho, con múltiples brazos y corrientes, una característica típica del Valle Inferior que obliga a una lectura constante del agua. Por primera vez en esta edición, varios botes comenzaron a utilizar el cubre-cockpit, incluido el ganador, una señal clara de que la prueba ingresó en una fase más técnica.

La jornada trajo cambios importantes en la punta. Los grandes ganadores fueron los hermanos Franco y Dardo Balboa, quienes marcaron un tiempo de 02:24:26.32. "Muy contentos; tenemos una estrategia clara, somos un bote fuerte que sale a dejar todo. Los demás vienen cuidándose más y jugando al sprint final. Para estar adelante hay que remar fuerte", dijo Franco al cruzar la última boya.

La victoria tuvo un valor especial para los neuquinos, ya que su padre había ganado este mismo tramo en la edición de 1987. "Si bien no estamos en casa, esta era una etapa muy presente para nosotros. Mi papá también la ganó en el '87, así que estamos contentos por eso y por la gran diferencia que hicimos. Marcamos el ritmo, volvimos a abrir brecha y los anulamos psicológicamente", contó.

Detrás de ellos, los choelenses Franco Napoli y Joaquín "Perico" Sánchez Blazica —ambos de 24 años— aprovecharon su condición de locales y algunos percances de los botes que venían escoltando a los Balboa para meterse en el segundo puesto con un tiempo de 02:24:27.0, manteniéndose firmes en la lucha por la clasificación general. "Creo que hicimos un carrerón, la mejor etapa que nos podía salir. Salimos a quemar todo; si reventábamos, reventábamos. La Regata recién empieza y tenemos que seguir poniendo todo en cada etapa", dijo Sánchez Blazica.

La competencia estuvo marcada por incidentes que influyeron directamente en los resultados. El bote de Julián Salinas y Agustín Ratto sufrió una demora de dos minutos en la largada, ya que el pelotón partió mientras ellos aún realizaban movimientos de calentamiento. A partir de allí debieron remar desde atrás, quemando energías para recortar la diferencia, y aun así lograron subir al tercer escalón del podio con 02:33:17.5, pagando un alto costo físico.

Por su parte, el bote de Damián Pinta y Facundo Lucero afrontó la etapa con una gastroenteritis que, si bien les permitió largar con el grupo, los obligó a bajar el ritmo a medida que avanzaban los kilómetros, quedando lejos de su plenitud física y de los botes de punta.

De esta manera, los hermanos Balboa, con su victoria del lunes y aprovechando los inconvenientes ajenos, ampliaron su ventaja a 6 minutos, acumulando un tiempo total de 08:18:22.4. Napoli y Sánchez Blazica son segundos con 08:22:07.4, Salinas y Ratto ocupan el tercer puesto con 08:27:14, mientras que Pinta y Lucero cayeron a la cuarta ubicación con 08:28:58.0, a 10 minutos del primer binomio.

Con la competencia ya instalada en el Valle Medio, la atención ahora se centra en la quinta etapa, que se disputará entre la Bocatoma de Luis Beltrán y la Isla 92 de Choele Choel, sobre 39 kilómetros. Este tramo tuvo un aumento en su kilometraje, por lo que el tiempo de navegación será mayor a los 45 minutos de los últimos años. Para Napoli, Sánchez Blazica, Salinas y Ratto, será territorio conocido, su zona habitual de entrenamiento.

Lo que sigue

ETAPA 5 | lunes 13 | Bocatoma (Luis Beltrán) - Choele Choel 39 km

ETAPA 6 | martes 14 |Est. Ferrari - Gral. Conesa 40 km

DESCANSO miércoles 15

ETAPA 7 | jueves 16 | Gral. Conesa - Estancia 48 km

ETAPA 8 | viernes 17| Balsa Guardia Mitre - La Cantera 60 km

ETAPA 9 | sábado 18| La Cantera - Viedma 50 km