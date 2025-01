La decisión que tomó Fernando Gago sobre los arqueros antes del debut de Boca en el torneo

Agustín Marchesín llegó a Boca para que Fernando Gago no tenga complicaciones a la hora de enfrentar lesiones o inconvenientes que generen problemas en el puesto. Lo cierto es que el equipo ahora cuenta con cuatro arqueros lo que a priori pareciera una sobrepoblación. En el club ya tomaron una decisión sobre esto.

El exarquero de Gremio no está convocado para disputar el primer partido del xeneize por la Liga Profesional de Fútbol ya que ni siquiera fue presentado oficialmente en la institución al igual que Williams Alarcón, quien todavía no obtuvo el ok de AFA para jugar. Sin embargo, en cuanto firme el contrato y sea presentado en el club, el arquero tiene grandes chances de sacarle el puesto al joven Leandro Brey -será titular en el debut por el torneo doméstico- y pasar a ser el arquero titular entre los cuatro.